為期兩天的「115年臺北市全國中正盃滑冰錦標賽」於（22）日在臺北小巨蛋副館冰上樂園滑冰場順利落幕。本屆賽事在公私部門協力推動下，不僅報名參賽人數一舉創下歷年新高，更首度增設「局長獎」殊榮；其中，由呂令儀教練編導、集結22位教練與選手跨齡演出的團體花式《皮克敏的一天》，更將人氣手遊搬上冰面，與《哈利波特》、《不可能的任務》等創意道具秀共同引爆全場熱潮，為國內冰上運動寫下熱鬧新頁。

本屆賽事由臺北市政府體育局、臺北市體育總會擔任指導單位，臺北市體育總會滑冰協會主辦，並結合新北市體育會滑冰委員會、桃園市體育會滑冰委員會及祥恩青年育樂輔導基金會共同協辦，串聯北臺灣冰上運動資源。

臺北市政府體育局局長游竹萍亦出任本屆大會名譽副會長；配合競賽規程「推廣臺北市滑冰運動暨獎勵升學、提升國內青少年冰上運動水準」的核心主旨，大會今年特別首度增設「局長獎」，進一步強化競技榮譽感並鼓勵優秀學生選手持續精進。

呂令儀教練率22人《皮克敏》團隊跨齡奇幻演出萌翻冰場

北市全國中正盃小巨蛋圓滿落幕。 大會提供

除了嚴謹的技術比拚，22日下午登場的「團體花式」與「道具秀」成為全場最吸睛的亮點。該項目不設規定動作與技術評分限制，主打服裝造型、道具搭配、音樂詮釋與編排獨創性（僅熱身期間禁止使用道具）。

其中，由呂令儀教練編導的《皮克敏的一天》最受矚目，團隊集結22位教練與選手同場演出，最年幼的成員僅5歲，以人氣手遊《Pikmin Bloom》為創作靈感，將種花、打蘑菇、蒐集明信片等遊戲經典情節生動搬上冰面，結合音樂、創意道具與趣味變裝，打造充滿童趣的冰上冒險。

北市全國中正盃小巨蛋圓滿落幕。 大會提供

值得一提的是，《皮克敏的一天》全套演出服裝及道具皆由團隊自行改裝與手作完成；由於參演教練在賽會期間同時肩負指導選手的緊湊任務，團隊賽前僅進行兩次團體排練，便憑藉扎實的滑冰功底與彼此默契呈現出流暢且富有創意的演出。

從年僅5歲的小小選手到經驗豐富的教練，這支跨齡合作團隊充分展現花式滑冰在競技之外的藝術性、趣味性與凝聚力；連同現場輪番上陣的《哈利波特》、《星冰樂》、《不可能的任務》以及《Genie Sparkles》等多元主題秀，為本屆賽事增添繽紛色彩。

在競技專業度方面，本屆公開菁英組全面接軌國際滑冰聯盟（ISU）2026年章程及最新賽季技術規則，成為國內頂尖好手備戰12月全國錦標賽的關鍵前哨戰。

同時，為鼓勵全國各縣市選手交流並兼顧地主基層培育，單人項目特別依就讀學校區分為「臺北市組」與「外縣市組」分開計算名次與頒獎；大會亦涵蓋花式新人組、基礎組、指定花式一至八級，以及開放使用花刀與曲棍球刀參與的222公尺與333公尺「競速計時賽」，讓不同年齡層與程度的滑冰愛好者都能站上小巨蛋標準冰場一展身手。