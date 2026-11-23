2026北港媽祖盃馬拉松上週末熱鬧開跑，吸引超過萬名跑者參賽，其中以3小時22分56秒拿下女子全馬總排名第2的寇烏琪，更是從芬蘭遠道而來，開心感受台灣宗教文化的底蘊。

「2026 Mother Marathon 北港媽祖盃全國馬拉松」今年迎來全新賽道路線，吸引多位實力堅強的馬拉松好手參與，包括今年渣打馬拉松全馬冠軍洪偉齊、田中馬拉松半馬冠軍趙宥瑞，他們最終分別獲得這次賽會男子組21公里的冠、亞軍。

女子組全馬方面，來自芬蘭的寇烏琪（Suvi Kouki）以3小時22分56秒獲得總排名第2的佳績，賽後她接受主辦單位訪問時表示，「很開心能來台灣參加如此特別的馬拉松賽，也感受到宗教文化對台灣民眾的心靈支持。」

女子組全馬冠軍由葉霞琴以3小時20分16秒拿下；男子組全馬則由古佳倫以2小時43分58秒封王。

今年賽事最大突破之一，就是全新規劃的賽道路線，從北港牛墟主會場出發，首度延伸至水林、口湖等鄉鎮，串聯164縣道、成龍濕地及椬梧滯洪池周邊景觀，讓跑者在挑戰速度與耐力的同時，也能欣賞雲林西南沿線獨特的田園風光、濕地生態與地方聚落。

至於最後的完賽動線，大會一改跑者過往背對北港朝天宮前進的方向，轉為面向朝天宮、朝著媽祖奔跑，並踏上位於朝天宮前方、終點線之前的600公尺經典紅毯大道。