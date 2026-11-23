2026年世界擊劍總會今天舉行年度頒獎典禮，台灣女子銳劍新生代好手林雨潔憑藉2025-26年賽季的出色表現，榮登青少年組女子銳劍年度世界排名第1，為台灣寫下新頁。

年僅16歲的林雨潔，今年1月在青少年銳劍世界盃埃及站奪冠，也讓她在總會舉辦的青少年巡迴賽U17積分排名躍居世界第1。

隨後林雨潔保持成績穩定，先後在國際賽場取得優異成績，展現出色的技術能力與競賽穩定性，最終登上年終青少年女子銳劍世界排名第1。

這次林雨潔在父親陪同下親赴匈牙利布達佩斯出席頒獎典禮，接受這份榮耀；中華民國擊劍協會則由國際長林文鴻代表出席，共同見證台灣擊劍運動的重要時刻。

林雨潔在領獎後表示，能夠獲得年度世界排名第1，真的非常開心，這並不是一件容易的事情，整個賽季除了要持續參賽，還得維持良好的身體狀況，過程中需要許多人的支持與協助，能夠獲得這份肯定，對自己而言是非常珍貴的榮耀。

一路走來林雨潔特別感謝父母始終給予最大的支持與鼓勵，也感謝教練李俊徵、丁泓剴在訓練及國際比賽上的悉心指導，以及台北市立中正高中長期栽培與支持。

林雨潔期許自己未來能持續精進技術、提升競技實力，朝更高層級的國際賽事邁進，最終以站上奧運舞台為目標，為國家爭取更高榮耀。

本屆頒獎典禮在布達佩斯的會展中心舉行，表揚2025到2026年度在國際擊劍賽事中表現傑出的頂尖選手，頒發成人組、青年組及青少年組3個組別，共計18項年度世界排名第1獎項。