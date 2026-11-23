月初登上「世界球王」的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），挑戰第3座ATP年終賽金盃的美夢今天凌晨被西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）粉碎，錯過第二盤3個盤末點的球王大氣讚說，阿爾卡拉斯才23歲就已是網球傳奇程度的選手。

阿爾卡拉斯決賽以6：2、7：6（9：7）拍下澤瑞夫，美網後的5站比賽打下4冠，ATP年終賽更是頂著腿傷打下5連勝，笑納破紀錄的517萬1000美元（約台幣1.7億元）獎金。

成為「小蠻牛」15連勝的拍下對手，澤瑞夫展現風度表示，很榮幸能和阿爾卡拉斯球場對決，「我開季在澳網和你碰頭，球季結束也在這裡和你對決，你在今年完成生涯全滿貫，又以第一座ATP冠軍結束賽季，不可思議。」

阿爾卡拉斯本季曾因手腕傷勢休息超過4個月，美網回歸後再度展現驚人身手，澤瑞夫說：「我認為他是世界上最棒的付出球員，毫無疑問。」他還開玩笑說，阿爾卡拉斯現在就已是網壇傳奇球員，「如果你明天就退休也沒關係，放輕鬆點。」

29歲的澤瑞夫雖沒能以冠軍為賽季作收，今年打下2座大滿貫、首度登上世界球王，單季打出69勝19敗的球王仍感謝團隊一起的付出，他說：「我們有不可思議的一年，所以要和每個人表達深深感謝，讓我們明年再來一次，希望還能再更好。」