7座大滿貫賽冠軍得主艾卡拉茲今天以6比2、7比6（9/7）擊敗世界排名第一的茲韋列夫，首度贏得ATP年終賽冠軍。

路透社報導，手腕受傷而休兵4個月終在美國網球公開賽復出，這位西班牙好手今天在搶七大戰中化解3個盤末點，拿下個人連續第14勝，繼維也納公開賽、巴黎大師賽封王後，以連續第3座冠軍為球季劃下句點。

23歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）是完成生涯大滿貫最年輕男子選手，去年在ATP年終賽（ATP Finals）屈居亞軍，如今終於拿下這座他尚未贏得的巡迴賽重要冠軍。

自從在美網8強落敗以來，他以22勝1敗戰績奪得4座冠軍。

艾卡拉茲說：「對我來說，這是很棒的一週。我無法以更好方式為這一週劃下句點。我真的為自己這週所做的一切感到驕傲，也非常開心。」

這個球季茲韋列夫（Alexander Zverev）贏得生涯前兩座大滿貫賽冠軍，並且躋身世界第一。這場敗仗為他生涯最成功球季劃下句點。

艾卡拉茲開賽後幾乎沒有遭遇慢熱的茲韋列夫太多抵抗。晉級決賽之前一盤未失的這位德國好手向來強勁的發球此役未能發揮，首盤出現19次非受迫性失誤。

艾卡拉茲開賽不久就在對手一分未得下破發、掌控首盤，使得原本備受期待的這場對決變成他的獨角戲。他在茲韋列夫前兩個發球局就逼出5個破發點，並且把握其中一次機會破發。第5局結束時，茲韋列夫已經累積15次非受迫性失誤。

第2盤看起來重演首盤局勢，艾卡拉茲維持高水準表現，再度早早破發。

不過茲韋列夫隨後連拿3局，以5比4超前，最終將戰局逼入搶七。然而，他未能把握連續3個盤末點，終讓對手奪勝。