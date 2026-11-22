首屆「2026亞太天主教大學運動會」22日晚間在輔仁大學中美堂正式開幕，來自9個國家及地區、20所大學約700名大專青年選手齊聚台灣。教宗良十四世致函勉勵，副總統蕭美琴也發出賀電，祝福這場結合體育競技與跨國文化交流的大學運動盛會。

「運動能成為『生命的學堂』，讓人體會到『豐盛並非來自不惜一切代價的勝利，而是來自於分享、尊重他人，以及同行的喜悅』（〈豐盛的生命〉［Life in Abundance］」教廷代辦馬德範蒙席在開幕典禮中宣讀，由教廷國務卿帕羅林樞機發出的函文，教宗良十四世勉勵本屆運動會化為促進友誼、博愛精神與彼此認識的契機，並培養有助於個人與社會福祉的美德。

副總統蕭美琴則在賀電中，肯定首屆盛會構築校際鏈結網絡、深化高教體系交流，展現青年競技活力，增進跨國互動情誼，並以「信望愛德，喜樂前行」祝福大會圓滿成功。

由運動部指導、輔仁大學主辦、富邦金控擔任首席贊助的本屆運動會，即日起至27日規劃籃球(泰山體育館、輔大中美堂)、足球(輔大足球場)及桌球(新北市樹林運動中心)3項競賽。開幕典禮以影片及輔大扯鈴隊《華藝》演出揭開序幕，天主教祈福禮後，中華民國國旗進場，全場齊唱國歌，各校校旗隨後依序繞場。當本屆專屬電子環保火炬進場，由拳擊名將甘家葳以及輔大女籃柯洛薇擔任火炬手，上千名與會人士一同點亮手中的電子蠟燭，齊唱《歡樂謳歌慈愛恩主》，氣氛莊嚴而溫馨。

東道主輔大校長藍易振致詞時分享個人運動故事，曾是跆拳道選手的他，至今仍記得年少時練習跆拳道所需的紀律、毅力，以及奪得冠軍的振奮心情，「運動教會我許多教科書上學不到的課題：如何在跌倒後重新站起、如何將壓力轉化為專注，更重要的是，如何尊重對手，將其視為共同成長的夥伴。」

藍易振表示，當年在道場上鍛鍊出的韌性與平衡，至今仍滋養著他的人生。輔大自1925年創校，百年來始終致力推動全人教育，他期許各國選手全力以赴，珍惜在場內外締結的友誼，並重申舉辦賽會的理念：「讓世界看見輔仁大學，透過輔大看見台灣。」

輔大體育系第12屆校友、運動部政務次長黃啟煌為本屆運動會宣布開賽。他歡迎各國學子來台灣感受在地熱情，他表示，運動部積極推動「臺灣品牌國際賽事計畫」，鼓勵賽事結合觀光、文化、教育及產業，逐步打造具有台灣特色及國際影響力的運動品牌。輔大此次也結合國際運動產業博覽會、文化交流及永續發展等活動，展現國際賽事跨域加值的精神。

黃啟煌期盼透過本屆賽會深化運動外交與青年交流，讓台灣與世界建立更加緊密、長遠的連結，並勉勵選手全力以赴、勇於挑戰自我，「相信各位帶走的，不僅是賽場上的成績與榮耀，更有跨越國界的珍貴友誼。」

亞太天主教大學運動會輔大隆重開幕。 輔仁大學提供

亞太天主教大學運動會輔大隆重開幕。 輔仁大學提供