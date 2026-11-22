首屆亞太天主教大學運動會於輔仁大學盛大登場，場內各國大學好手奮力競技，場邊也出現一位熟悉的身影。兩屆奧運划船國手黃義婷退役後回到母校輔仁大學服務，不僅攻讀商學院博士學位，這次更在賽會籌備期間，投入行銷與新聞媒體處協助賽事運行。

「我就是一邊看、一邊學習，主要協助聯繫，出席內部會議，再將待辦事項與注意重點帶回討論，扮演雙向溝通的橋樑。」黃義婷杭州亞運後卸下國手戰袍，2024年回到母校。她坦言，過去習慣在單人艇上獨自思考，現在要挑戰在會議中表達、在行政工作中溝通，面對與過往選手、平時教練身分不一樣的職場關卡，「以前主攻個人項目，許多想法只在腦中整理，現在則要學著清楚說給別人聽。」

亞太天主教大學運動會於11月22日至27日舉行，匯聚9個國家及地區、20所大專校院、近700名選手。黃義婷覺得由於是第一屆，籌備緊湊且困難重重，本身又卸下運動員身分不久，一下子轉至幕後工作，許多事務都相當新鮮。

「因為我零經驗，一開始我也不知道什麼叫做『主視覺』，然後慢慢了解配色、文字與識別設計等等。」黃義婷苦笑說，起初許多專有名詞都不懂，很感謝周遭同事幫忙，籌備期間大家都很努力，「然後許多事情都是第一次碰到，遇到問題便一起設法解決，學校真的很不容易，很感謝校長跟學校的發想，能讓各國天主教大學齊聚輔大，這是難得的機會，也很珍惜有這過程。」

回到母校超過兩年，黃義婷指導傳承校內划船隊，她表示仍在摸索，面對不同世代、不同目標的學生，不斷嘗試調整相處與練習方式，「但跟剛來學校時，自己心態已經不太一樣，像明年全運會，就是專注教練工作，傳承下去，幫助選手發揮。」黃義婷去年締造全運會女子單人雙槳七連霸，預計要正式告別選手舞台，將發揮空間留給年輕後輩。

行政與教練工作之外，黃義婷同樣是博士班學生，原本選手時期就規劃攻讀博士，一度考慮教練相關領域，後來因緣際會回到輔大商學院，接觸管理課程，也認識來自醫療、設計、軍職等不同領域的同學。

「他們教我怎麼讀，我教他們運動。」黃義婷笑說，跨領域學習非常不容易，遇到困難便請教老師、同學，彼此合作、互相協助。像過去忙於備戰杭州亞運及全運會，面臨學業與競技衝擊，很感激同儕伸出援手，接下來她打算等賽會結束後，著手尋找指導教授、推進博士論文與期刊發表。

亞太天主教大學運動會於11月22日至27日在輔大舉行。 輔仁大學提供