中華民國舉重協會今天舉行第十四屆第二次理監事會議，同時舉辦名古屋亞運及寧波世錦賽的慶功宴，身兼中華奧運副主席的理事長廖裕輝，不但開心發紅包及獎勵金給得牌的選手、教練，同時也宣示說：「我接舉重協會的目的，就是在我任內，要讓舉重在奧運及亞運會能夠奪牌。」

名古屋亞運，中華舉重代表隊共有陳冠伶、郭婞淳在女子57及61公斤級奪得銅牌，陳玟卉則摘下女子69公斤級的銀牌；寧波世錦賽黃宜甄和方莞靈在女子49公斤級得總和及挺舉的銅牌、陳冠伶包辦女子57公斤級抓舉銅牌及挺舉、總和的銀牌；陳柏任則在男子110公斤級獲得抓舉銅牌。廖裕輝不僅頒發獎金給得牌的選手，指導的教練也統統有獎，終身名譽理事長張朝國掏腰包加碼。

廖裕輝表示，亞運期間有跟李洋部長談到，除了選手之外，教練、後勤、輔導、運動防護等幕後英雄都應該給予獎勵。對此，郭婞淳相當認同，她說：「這對選手、教練來說都是一個很大的一個鼓勵，也希望說在接下來國內的比賽，甚至國外的比賽都會有這樣的一個激勵獎金的部分，我相信對選手、教練來說會是一個非常大的一個動力。」

由於12月到明年就有多場2028的奧運資格賽，廖裕輝除了勉勵選手和教練爭取佳績外，他也擔心舉重人才的斷層，表示必須提早尋找更年輕的選手做培養，準備在明年3月舉辦素人舉重賽，並要設置獎金，希望讓更多人參與舉重。

廖裕輝說：「這幾年我們世青、亞青的成績和頂尖選手都有一段差距，這就是我們要努力的目標。除了現有潛力優秀選手和奧運選手培訓及黃金計劃外，還需要發掘更年輕的人才，我們看能不能向運動部申請器材，或尋求贊助設訓練站，把有潛力但還沒辦法進國訓中心的選手找來加強訓練，提前做準備。」

不僅如此，廖裕輝也希望明年能促成北韓來台移地訓練，「這個在亞運期間有和部長談過，部長也支持。不僅邀請北韓代表隊來台交流，教練也要交流，了解和學習為什麼人家成績能那麼好？」

郭婞淳認為，新秀的培養，真的是很需要去著重的點，「我覺得可以去參考一些國外的訓練營，或者是他們的一些培訓的青年營，或者我們是不是有可能辦這樣的訓練營。」

對於北韓來台交流，郭婞淳更表示期待，「北韓是一個非常神秘的國家，從過去到現在，舉重都非常強。這次世錦賽寧波，訓練的時候就在隔壁，我們就邊訓練邊看他們氛圍，他們在做每一個動作、每一個項目都非常非常的投入。還看到比我輕的量級的選手，可能十幾歲，比我舉得比較重，覺得很震撼啦！如果真的有機會能夠來這邊跟我們一起訓練、一起交流，我覺得整個訓練的氛圍都會被帶起來，我相信也會讓更多選手看到他們訓練的過程跟方式，或者是次數、數量、技術，我覺得都會讓很多選手眼睛為之一亮。」