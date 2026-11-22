115年「全國民俗運動匯演賽」南區、北區預賽，今天在臺南大學、淡江大學繼續進行。北區方面，「新北市兆旭藝術工作坊」僅14位隊員，既要「舞龍」也要「舞獅」，最終在「舞龍」、「醒獅」、「臺灣獅」3項比賽皆贏得「特優」佳績，晉級二週後舉行的全國決賽。教練鄭兆言不僅是國立體大、臺灣體大雙碩士，還會跆拳道、武術、龍獅技藝，堪稱文武全才「女漢子」，她強調說：「除了龍獅，隊員接下來還要學武術，視資質練拳腳、棍棒、兵器，多些專長總會有用。」

兆旭工作坊10月底才正式成軍，共有14名國、高中男女隊員，利用假日集中練習，雖然龍獅都要練，有點操，但大家都樂此不疲。鄭兆言曾經安排全隊到新加坡移訓，隊員的努力受到當地「勁安龍獅體育協會」的肯定，目前表演的這條龍就是得自該會贊助。鄭兆言希望大家把龍獅技藝練好，先以參加比賽為主，進而爭取更多演出機會，期許有朝一日能站上國際舞台。

來自偏鄉的新北市雙溪高中則在U15「競速舞龍男女混合組」拿到86分甲等，晉級全國賽。校長張婷婷表示，參賽隊員以國一生為主，加上少數國二生，練習時間不算久，表現已不錯。學校位於東北角偏鄉雙溪區，6個年級共300餘名學生。競技舞龍隊成立於2017年，十年有成，陸續有隊員升上國體大、臺體大、臺南大學相關科系，今年就有3人進臺體大。上個月舞龍隊還代表新北市參加全民運，斬獲2銀3銅，成果豐碩，獲得各界肯定。

以表演技巧和藝術價值來看，「臺北城市劇場」在傳統南獅男女混合組（醒獅）也獲得特優；但分數高達92.67，略勝兆旭工作坊的90分，稱得上技驚四座！而新竹縣竹北市新港國小晉級「臺灣獅」6項決賽，新北市土城區安和國小囊括「醒獅」4項特優，參賽隊伍雖少，仍值得喝采。

扯鈴U12女子組「單人繞腳競速」，臺北市建安國小王妍臻去年在全國賽以1分鐘265次奪魁，今天小試身手，繞出228次，仍領先其他選手甚多，獲特優晉級決賽。

南區預賽第2天，除延續昨天的扯鈴項目外，今天有「台客獅」、「舞龍」、「醒獅」、「鼓術運動」、「武陣」等項目新登場。其中參加「鼓術運動」社區共融U18組的嘉義市東吳高職，全員臉部都上了將堂彩繪，為全程的演出添增氣勢，獲得94.67的高分，不僅贏得在場加油觀眾的掌聲，隊員自己也都很high。

東吳高職表演藝術科主任周宜瑩表示，東吳高職組隊已7、8年，與地方將堂有合作，因此在表演前也在將堂面師的協助下，為每位隊員的臉上畫出官將首與什家將的彩繪，讓隊員們個個展現威儀，融合鼓隊的演出，展現蹦發氣勢與震憾力。

去年在舞獅項目「臺灣獅」瑞獸混合組「4連霸」的嘉義縣柳溝國小。該校陳媺慈校長表示，今年融入藝術創作，在視覺藝術老師特別設計下，為搭配演出的大佛與孫悟空做了面部彩繪，分別呈現和藹有福氣與調皮的猴樣，與傳統戴面具更加自然且有趣。吳登興教練表示，用彩繪取代面具，除融入藝術創作外同時也可以避免眼睛死角，讓選手更能精準發揮技巧，以及全程安全的演出。