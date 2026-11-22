味全龍隊奪得總冠軍，封王遊行今天登場，遊行約下午3時40分抵達終點松菸，身為資深龍迷的台北市長蔣萬安下午在士林北投跑選舉行程，也特地抽空換上味全龍外套，趕到松菸大道為味全龍封王喝采。

台北市長蔣萬安今天以龍迷、也是市長致詞，蔣首先恭喜味全龍拿下隊史上的第六冠，蔣說，當然他身為資深龍迷，他更非常榮幸，見證味全龍能在他市長任內第二度拿到總冠軍，非常高興。

蔣也提到，身為市長，更讓他高興的是，味全龍能在他上任第一年起用的大巨蛋，讓味全龍拿下總冠軍，而今天這份榮耀，是屬於球員及工作夥伴，也謝謝球迷一直以來支持味全龍，這份喜悅、榮耀，更要祝福味全龍，祝福味全龍下一個賽季齊開得勝，讓冠軍繼續留在台北。

由於味全龍是台北市的城市球隊，除蔣萬安與味全龍今年的總冠軍獎盃拍照，今味全龍也致贈蔣萬安冠軍紀念品冠軍T恤及紀念帽給蔣萬安。