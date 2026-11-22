聽新聞
0:00 / 0:00
中職／味全龍封王遊行...資深龍迷蔣萬安現身喝采：下一賽季冠軍續留台北
味全龍隊奪得總冠軍，封王遊行今天登場，遊行約下午3時40分抵達終點松菸，身為資深龍迷的台北市長蔣萬安下午在士林北投跑選舉行程，也特地抽空換上味全龍外套，趕到松菸大道為味全龍封王喝采。
台北市長蔣萬安今天以龍迷、也是市長致詞，蔣首先恭喜味全龍拿下隊史上的第六冠，蔣說，當然他身為資深龍迷，他更非常榮幸，見證味全龍能在他市長任內第二度拿到總冠軍，非常高興。
蔣也提到，身為市長，更讓他高興的是，味全龍能在他上任第一年起用的大巨蛋，讓味全龍拿下總冠軍，而今天這份榮耀，是屬於球員及工作夥伴，也謝謝球迷一直以來支持味全龍，這份喜悅、榮耀，更要祝福味全龍，祝福味全龍下一個賽季齊開得勝，讓冠軍繼續留在台北。
由於味全龍是台北市的城市球隊，除蔣萬安與味全龍今年的總冠軍獎盃拍照，今味全龍也致贈蔣萬安冠軍紀念品冠軍T恤及紀念帽給蔣萬安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。