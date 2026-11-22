「2026臺灣國際衝浪公開賽」本屆賽事首次升級為世界衝浪聯盟（WSL）International 6000級別，為全球四站之一，更是年度最終站，總獎金超過新臺幣500萬元，經過多日激烈競爭，今天於臺東金樽海域迎來最終決賽，來自世界各國的頂尖衝浪選手展開最後冠軍爭奪戰，精彩的海上對決吸引眾多民眾到場觀賽，共同見證年度最終站冠軍誕生，最終由男子組和女子組冠軍都由澳洲選手包辦，由厄爾（Jarvis Earle）和麥卡洛克（Sophie McCulloch）稱王封后。

22歲的厄爾興奮表示，很高興能夠重回幸運地，並且再度奪冠，希望年度積分可以創佳績。

受邀為男女組冠亞軍選手頒獎的臺東縣長饒慶鈴表示，恭喜所有獲獎選手，也感謝來自世界各地的衝浪好手齊聚臺東，為觀眾帶來一場場精彩的海上對決。臺東多年來持續推動衝浪運動及國際賽事，透過賽事累積國際經驗與能見度，讓金樽逐步成為世界衝浪選手熟悉的重要競技場域。今年除了國際衝浪賽事，也結合滑板、街舞、體能挑戰及在地市集等多元活動，讓運動賽事不僅是競技交流的舞臺，更成為民眾走進臺東、體驗在地文化與生活的重要契機。此外，本次滑板活動使用之道具也將贈予臺東縣體育會滑板委員會，延續賽事資源的使用效益，支持在地滑板運動持續發展。

縣府觀光發展處指出，今年賽事邁入第16年，從長期深耕國際衝浪賽事，到今年升級為WSL International 6000，象徵臺東在國際衝浪舞臺上持續向前邁進。金樽擁有得天獨厚的海岸地形及優質浪況，吸引世界各地衝浪好手前來挑戰，選手們在賽事期間展現精湛技術與競技實力，不僅讓觀眾近距離感受世界級衝浪競技的魅力，也透過國際賽事轉播，讓臺東的海洋景觀與運動能量被更多國際觀眾看見。

臺東縣政府感謝運動部、世界衝浪聯盟（WSL）、地方部落、各協力單位及所有工作團隊的投入，也感謝國內外選手與民眾的熱情參與，讓今年賽事順利圓滿落幕。未來縣府將持續深化與國際運動組織的合作，結合臺東獨特的山海環境與運動觀光資源，提升國際賽事品質與品牌價值，吸引更多國際選手及旅客來到臺東，讓世界透過衝浪認識臺東，也讓臺東持續在國際運動舞臺上發光。

厄爾奪下男子組冠軍。圖／觀光發展處運動觀光科提供