日本桌球名將橋本帆乃香在WTT球星挑戰賽決賽中上演逆轉秀，成功擊敗日本新星赤江夏星。她不僅豪取國際賽10連勝，更繼前一週伊斯坦堡常規挑戰賽後，在短短一週內背靠背奪下兩座WTT女單冠軍，同時收穫個人生涯首座「球星挑戰賽」等級單打金盃。

橋本在決賽的對手是爆冷擊敗日本名將長崎美柚、大藤沙月的22歲新星赤江夏星，過去橋本在國際賽與赤江的對戰皆由赤江獲勝。本站橋本前3局打完以1:2落後；但自第4局起她穩住削球節奏連拿兩局聽牌。關鍵第6局她在2:5及9:10面臨對手局點時頂住壓力，先靠對手發球搶攻掛網追平，再以反手彈擊得手並逼出對手失誤，以12:10完成逆轉。最終以4:2（10:12、11:6、4:11、11:7、11:6、12:10）收下國際賽對戰赤江的首勝。

橋本帆乃香於11月15日剛在WTT伊斯坦堡常規挑戰賽，決賽以4:1擊敗南韓好手朱芊曦，終結長達14個月的冠軍荒；緊接著轉戰馬斯喀特再奪5連勝，將連勝紀錄推進至10場。

橋本的世界排名在此次賽後預計小幅上升一名來到第13名，而摘下亞軍的赤江夏星，雖然無緣本季第三冠但世界排名也在本站後躍升至生涯最佳的第26名。