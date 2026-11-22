「2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松」今天清晨盛大登場，這場由中華民國文化休閒運動協會與路跑協會主辦、南山人壽冠名贊助的賽事首度升級至半程馬拉松，並取得AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）認證，展現賽事專業度與國際水準。今年NS RUN首創「女神先行」及「家庭共跑」制度，打造跨世代、多元化的參賽體驗，現場超過萬人齊上凱道，讓不同年齡、性別與運動程度的民眾，都能找到適合自己的參賽方式，無論是追求速度的專業跑者，或是攜手家人同享運動樂趣的親子家庭，都能在賽道上找到屬於自己的健康節奏。

從21公里半程馬拉松、10公里競賽到3公里家庭共跑，今年NS RUN不僅提升賽事規模與專業度，也希望透過路跑的年齡與參與門檻設計，讓運動不再只是個人的挑戰，而是每個世代都能共同享受的生活日常。於10公里及21公里賽事設計「女神先行」組，讓女性跑者提前10分鐘起跑，並提供專屬配色獎牌等禮遇，分別吸引923名及1038名女性跑者報名，鼓勵更多女性勇敢挑戰自我、享受運動樂趣；「家庭共跑」組則規劃3公里健跑及健走組，並安排在上午9時起跑，透過降低參賽門檻，讓親子家庭有更充裕的時間準備，鼓勵民眾帶著孩子及長輩一起走上賽道，除了培養運動習慣，也創造珍貴的家庭回憶。

今天清晨跑者們頂著14度的低溫起跑，其中半程馬拉松男子組競爭激烈，同樣出身台師大的周鴻宇、曾廷瑋先後抵達終點，前者以1小時08分43秒封王、後者則以9秒之差居次。

「學長（曾廷瑋）在18公里左右有點爆掉，我稍微放慢腳步和他一起跑進終點。」和昔日隊友分居一二名的周鴻宇對自己今天的狀況表示滿意，「今年嘗試跑新課表的目標就是臺北馬拉松要拼全馬成績的進步，練下來雖然速度稍減但續航力有明顯增加，這場半馬跑起來感覺就很舒服，希望能朝2小時20分的成績邁進。」

以32分57秒摘下10公男子組冠軍的黃華凡說：「低溫的條件對跑者是有利的，不過也加劇了逆風路段的寒意。」目標同樣放在臺北馬拉松的他強調：「下週、下下週，接下來還有一連串賽事要以賽代訓，全力衝刺要拚臺北馬的全馬成績！」

女神先行組的張芷瑄最終跑出1小時21分43秒順利在半程馬拉松組封后，10公里組則由曹麗以41分51秒拿下第一名。

除了推廣全民健康，南山人壽也將「公益」元素融入賽事，讓運動成為串聯地方與社會資源的力量。今年南山人壽特別向宜蘭縣大同鄉南山村採購1000顆高麗菜，支持原鄉農業；活動當天並邀請南山村於賽事現場設攤，將高麗菜分享給跑者，歡迎跑者自由響應樂捐，相關款項將全數回饋南山村。透過企業採購結合跑者自主響應，將賽事參與轉化為支持原鄉農業與地方發展的實際行動。

南山人壽連續第6年推動「南山小健將」計畫，關注偏鄉孩童的健康與運動發展，今年特別邀請新店雙峰國小及宜蘭南澳國小60位學童參與3公里路跑，讓孩子們有機會走出校園、體驗大型賽事，在奔跑中累積自信與成就感。同時，本次賽事亦積極響應公益理念，特別捐贈新臺幣30萬元予社團法人臺灣原住民洄瀾協會，支持偏鄉孩童教育與成長，讓運動的正向力量從賽道延伸至原鄉，以實際行動為下一代創造更多發展機會。

南山人壽半程馬拉松吸引萬名跑者參賽。圖／中華民國文化休閒運動協會提供

半程馬拉松男子組第一名周鴻宇。圖／中華民國文化休閒運動協會提供