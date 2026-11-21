桃園獵光雲豹近期展現不錯的團隊競爭力，年輕球員林謙也在職業賽場上逐漸累積經驗。談到球隊近期連勝的關鍵，林謙認為，除了團隊輪替與臨場應變，球員面對比賽中的起伏，能否及時調整心態、穩住場上節奏，也是左右勝負的重要因素。迎接職業生涯第一個賽季，他除了希望持續提升個人能力，也期待在熟悉的場館留下值得珍藏的回憶。

桃園獵光雲豹今日在中原大學體育館迎戰台北伊斯特，靠著全隊17次攔網得分，以及米契爾（Michiel Ahyi）狂轟31分的強勢表現，最終以25比21、25比21、28比30、25比20，局數3比1擊敗對手，豪取開季六連勝。

對於今天能下主場勝利，林謙坦言，球隊並非一路順遂，中間甚至一度出現亂流。考量近期賽程密集，已經連續第三週面臨兩天賽事，教練團也希望透過適當輪替，讓更多球員分擔上場時間，避免體能過度消耗，為接下來的比賽做好準備。

林謙表示，球隊在第三局仍持續調整，不過到了第四局逐漸找回比賽節奏，也成功掌握對手的進攻落點，最終順利拿下勝利。林謙認為，面對比賽中的起伏，心態調整尤其重要。「當比賽出現亂流時，大家多少都會受到影響，但後來隊友們慢慢調整心態，場上的表現也逐漸穩定下來，最後才能順利拿下勝利。」

至於球隊洋將上場時間相對較多，是否會影響本土球員的發揮，林謙則認為，大家在加入球隊之前，就已經了解球隊的用人安排，心理上也做好準備。加上球隊仍會適時進行輪替，本土球員都有爭取上場的機會，因此現階段最重要的，就是專注準備好自己，當機會來臨時全力以赴。他認為，目前的安排並沒有到壓縮本土球員發展空間的程度。

談到個人職業生涯的挑戰，林謙坦言，目前最需要改善的是體能狀況。他說，自己在比賽初段通常能維持不錯的狀態，但進入中段後，體能便可能開始下滑，進而影響後續表現。因此，如何持續調整身體狀態，並在比賽後半段重新找回節奏，是接下來必須努力的方向。

今年透過選秀加入桃園獵光雲豹，對林謙而言，還有一層特別的意義。過去曾就讀中原大學的他，對目前比賽的場館並不陌生，這裡承載著許多求學時期的回憶。如今轉換身分，以職業球員的角色重新站上熟悉的場地，感受也格外不同。林謙笑說，能夠在熟悉的場館，以職業球員身分參賽，感覺相當特別，也覺得很酷。

全文由作者授權提供