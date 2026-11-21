115年「全國民俗運動匯演賽」南區、北區預賽，今天（21日）在台南大學、淡江大學同步登場。北區方面，扯鈴名將曹子宏在社會男子組「個人賽舞台賽」獲得特優（49.90分排名第3），順利晉級下個月全國決賽。去年他在全國賽以最高分獲得特優，並於公開組「一對一對抗賽」擊敗日本選手津田真叶，勇奪冠軍。他表示，今年練習時間確實比較少，將以平常心應戰，「以鈴會友」，享受這項運動帶來的樂趣。

22歲的曹子宏今年從宏國德霖科大企管系畢業，正等待服兵役，今天他染了很酷的紅髮，並說：「這是我的幸運色。」去年他曾參加日本「大阪國際扯鈴賽」，國際賽經驗豐富。他認為扯鈴最大的收穫是交到許多志同道合的朋友，參加國際賽能了解外國友人對扯鈴的想法，彼此交流。曹子宏堪稱近年國內頂尖扯鈴選手之一，他謙虛說：「最重要的是傳承，我樂見有人比我強。一項運動除了不斷精進技藝，還需有內涵和思想，才能歷久不衰。」

參加U18女子組「個人舞台賽」的古承諭、古承儒是一對雙胞胎姊妹，目前念高二。古媽媽說，兩人從小二開始學習扯鈴，已有10年。起因是妹妹古承儒小時候身體較差，有心律方面的問題，醫生建議適度運動有益健康；扯鈴不會太激烈，成了最佳選擇。姊姊古承諭原本陪妹妹練習，越練越有興趣，比妹妹還投入，後來升上扯鈴實力堅強的台北市明倫高中。妹妹功課好，考上中山女高，課業壓力雖大，仍會抽空練習。去年姊妹倆都晉級全國決賽並獲得優等，今天的北區預賽兩人則都取得特優晉級，希望到了決賽能比去年進步。

跳繩比賽方面，速度最快的是「微風跳繩菁英隊」的李彥均，他在U12男子組「個人開叉跳一迴旋」締造1分鐘117次佳績，運轉如風，簡直「繩乎其技」，獲得特優，晉級全國決賽。

在台南大學進行的南區預賽， 來自高雄市五福國小扯鈴隊表現優異，晉級下月初全國決賽的項目共計9項，其中有8組特優，其中在國小社區共融U12組的扯鈴團體賽與個人賽中分獲多項特優，且成績高居第1，部分分數甚至遠遠超過第2名。

跳繩部分，屏東仁愛國小與台南市蓮潭國民中小學國小部是兩隻領頭羊。仁愛國小在跳繩花式中的團體花式混合組，雙人花式男子組全部取得決賽資格；個人花式女子組包辦前兩名，以及雙人花式女子組雖然排名第2、第3名，也都進入決賽。蓮潭國小則是在個人開叉跳一迴旋男子組與女子組、個人二迴旋女子組與個人跑步跳一迴旋女子組等共四組都包辦第1名，晉級決賽。

曹子宏是近年國內頂尖扯鈴好手，順利晉級全國決賽。圖／全國民俗運動匯演賽提供

跳繩比賽常有「繩乎其技」的演出。圖／全國民俗運動匯演賽提供