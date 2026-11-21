射箭亞洲盃今天在中國杭州舉行各項目金牌戰，中華反曲弓女團以0比6敗給中國，依舊帶回一面銀牌；教練吳蕙如表示，「其實選手的動作和節奏都不差，只可惜沒反映在分數上。」

射箭亞洲盃女子反曲弓團體決賽，中華隊派出郭紫穎、李采璇、王芯柔3人參戰，可惜沒能延續4強的好氣勢，3局分數都不敵中國，最終積分0比6落敗。

教練吳蕙如在選手生涯拿過2004年雅典奧運、2006年杜哈亞運團體銅牌，後來到國立體大執教，今天團體賽裡，李采璇、王芯柔都是她的學生。

吳蕙如告訴中央社記者，其實3名選手今天站上決賽台的氣勢和專注度都不錯，整體放箭的手感和節奏也都很流暢，但射箭就是這樣，有時候無法直接反映在分數上。

至於第2局郭紫穎和王芯柔接連的7分箭，吳蕙如解釋說：「我們在發射台的風不大，但靶位的風就有點亂，這2支7分箭就是被風吹歪的，不過我們也很快調整過來。」

吳蕙如說，王芯柔年紀最小，這也是她參加的第一場成人組的國際大賽，所以從個人資格排名賽開始動作一直都沒有很穩定，「我一直都在調整她的姿勢，這也是她未來要繼續強化的地方。」

吳蕙如強調，這場亞洲盃讓選手學到很多，尤其4強賽擊敗韓國，對大家的信心一定有所提升，「不過到了決賽表現有些落差，可見還有很多地方需要改進，回台灣後必須要加強練習。」