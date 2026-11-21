桃園永豐雲豹職業匹克球隊20日於亞洲菁英匹克球聯盟（AEPL）台北站補賽展現強悍韌性，在一日三戰的高壓考驗下，接連突圍勇奪台北站冠軍，不僅順利達成巡迴賽分站二連霸，更達成巡迴賽分站二連霸。

雲豹隊長鍾振煒表示，分組賽首戰全隊狀況未達最佳，所幸因雨延賽給予團隊寶貴的調整時機，經過一周加強練球後，大家在後續賽程將實力徹底發揮出來。

台北站賽程歷經波折，雲豹於14日分組賽首戰以2：3惜敗「台南旭日雷霆」，一度陷入晉級危機，隨後賽事因雨延至昨天於桃園藝文廣場補賽。晉級關鍵戰役面對勁敵「新竹洋基Yankey Ace」，雙方前四局戰成2：2平手，進入第五局「DreamBreaker」單打接力賽，儘管洋基一度大幅領先下，但林洸賢挺身而出將比分追成18：18平手，最後由隊長鍾振煒完成逆轉，在驚濤駭浪中以3：2挺進四強。

進入四強賽後，雲豹狀況回穩，先以3比：直落三擊退「台北Ahhh」，冠軍戰再以3：1力克「新北蘆沐」，成功贏得台北站冠軍。

奪冠功臣之一的林洸賢直言，上周球隊處於低潮期，這一站奪冠的心情等於「從地獄到天堂」，因雨延賽成了關鍵轉折，這周在團練時也有特別加強溝通，成功將隊友狀態拉至最佳，非常感謝隊友在落後時全力信任戰術建議。

扛下隊長重任的鍾振煒則表示，面對分組賽首戰失利，全隊迅速正視問題並在訓練中積極修正，場上大家彼此激勵、緊咬每一分，展現出高度團隊凝聚力。

亞洲菁英匹克球聯盟（AEPL）第七站賽事緊接著將於11月21日至22日在桃園藝文廣場舉行，更是桃園永豐雲豹引頸期盼的主場保衛戰，鍾振煒與林洸賢熱切期盼身為地主隊，能有滿場球迷與觀眾親臨現場大聲吶喊助威，用震撼加油聲點燃球隊氣勢，攜手挑戰分站三連霸與賽季第六冠榮耀。

為回饋主場球迷，11月21日桃園站開幕典禮特別邀請「浪LIVE電豹女」的小楓、笑笑、雪寶、語萱、Nia、仔仔帶來熱力演出；22日更迎來重磅應援嘉賓，桃園台啤永豐雲豹隊長高錦瑋、副隊長林信寬等七位雲豹球員將親臨現場相挺，歡迎豹迷周末一同前往桃園藝文廣場，捍衛主場、為雲豹全力加油。