Deception Island最終戰，Team Taiwan(林義傑、黃張維與李銘峰)迎著強風與低溫完成7小時賽程，合力累積147.5公里，蟬聯南極站官方團體冠軍。極地賽事的每一公里，不只記錄速度，也記錄選手如何在當日環境中調整與堅持。

南極「夢幻島」（Deception Island），11月20日——四大極地賽事南極站今日迎來最終決戰。清晨7時，選手在強風與低溫中起跑，歷經7小時繞圈賽程，於下午2時正式完賽。至此，本屆南極站賽事全數結束，明日沒有比賽。

寒風迎面而來，刮在臉上如刀割；即使戴上手套，雙手仍冷得難受。面對不斷變化的南極氣候，選手除了消耗體能，也必須持續應對風勢、低溫與雪地路況帶來的挑戰。

相較於上一屆賽事期間連續五天陽光普照，本屆選手面對的天候條件截然不同。從暴雪、低溫到最終日的強風，南極環境不斷變化，也讓每一天的賽道經驗各不相同。今日賽事採7小時計時繞圈制，選手在時限內累積里程。極地賽事的成績，不只是時間與距離的數字，也與當日風雪、路面及體感溫度等環境條件息息相關；每一公里，都是選手在當下條件中一步步跑出的成果。

Team Taiwan今日沉著應戰，三名隊員合力完成147.5公里，勇奪南極站官方團體組冠軍。經歷連日風雪與低溫，隊員都受到受寒及身體不適影響，仍堅持站上最終賽道，彼此照應、穩定前進，將一圈又一圈累積成團隊的榮耀。

個人組方面，男子冠軍由日本選手以251公里奪得，女子冠軍則由葡萄牙選手以200.9公里拿下。台灣隊則以147.5公里的團體成績，再次站上南極站官方團體組最高榮耀。

個人組方面，男子冠軍由日本選手以251公里奪得，女子冠軍則由葡萄牙選手以200.9公里拿下。 林義傑提供

南極站賽事至此圓滿落幕。截至目前，Team Taiwan已拿下智利站、納米比亞站及南極站官方團體組冠軍。明年，團隊將繼續挑戰四大極地賽事的下一站，力拚官方團體總成績冠軍，盼為林義傑與Team Taiwan寫下四大極地賽事團體賽的重要里程碑。

對林義傑而言，這也是一段承先啟後的極地征程。2006年，他曾奪下四大極地賽事男子個人組滿貫賽冠軍；如今，他再度率領Team Taiwan挑戰團體總冠軍。從個人站上巔峰，到帶領隊友並肩前行，南極冰原上的每一步，都延續著他與台灣超級馬拉松走向世界的足跡。

南極的風雪已告一段落，Team Taiwan帶著南極站的冠軍榮耀與珍貴經驗，將目光投向明年的下一站，繼續為四大極地賽事官方團體總冠軍全力以赴。

感謝支持Team Taiwan的夥伴：開廣集團、SUPERACE、INDIBA、HIBERG高山氧、弘光科技大學、御膳坊及電筒王。因為有你們一路相挺，台灣隊才能集結成隊、站上世界極地賽場。南極站的每一圈、每一步，都有你們同行。