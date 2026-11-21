ATP年終賽小組賽落幕，前4種子全數闖進4強，第2種子西班牙名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以6：4、6：1擊敗地主選手科博利（Flavio Cobolli），拿下小組賽3連勝與跨季12連勝，但左大腿與右膝皆有傷勢的他坦言，接下來最大的挑戰在場外恢復；4強賽將與第3種子美國好手謝爾頓（Ben Shelton）上演巴黎名人賽決賽戲碼。

阿爾卡拉斯本季曾因右手腕傷勢缺席法網與溫網等賽事長達4個半月，前役對梅德維夫（Daniil Medvedev）又傷及左大腿，此役左大腿纏著黑色肌貼、右膝也貼上膠帶。不過他在兩盤開局都率先破發，全場轟出29記致勝球，遠勝科博利的9記，俐落收下勝利。

「我盡量打得具侵略性，用力擊球並減少跑動。」阿爾卡拉斯賽後指出，目前場上感覺相當不錯且信心漸增，但真正的考驗在場下，「接下來半天與團隊、物理治療師和隊醫的恢復至關重要，必須盡一切努力讓身體準備好。」

阿爾卡拉斯去年在年終賽決賽不敵因右膝傷勢提前結束本季的辛納（Jannik Sinner），今年尋求生涯首冠；他近期接連在維也納與巴黎封王，4強將對決謝爾頓。兩人今年美網8強曾鏖戰至當地凌晨3點33分由謝爾頓5盤勝出，阿爾卡拉斯則在剛落幕的巴黎名人賽決賽討回顏面。

另一場4強由頭號種子德國澤瑞夫（Alexander Zverev）交手第4種子梅德維夫。梅德維夫今天以6：3、6：4淘汰帝亞佛（Frances Tiafoe），賽後在鏡頭寫下「Still no Maldives（還沒去成馬爾地夫）」，幽默調侃休賽假期又得延後。

2020年年終賽冠軍梅德維夫對戰澤瑞夫握有14勝8敗優勢，但這是兩人本季首度交手，也是澤瑞夫登上球王後的首次對決。梅德維夫表示，此處場地節奏快，發球與把握破發點將是勝負關鍵。