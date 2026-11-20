勇奪本季新人王的台灣圍棋好手盧奕銓今天在中環碁聖賽決賽第2局擊敗海峰盃冠軍林君諺，獲得生涯首座8大頭銜，同時進帳新台幣40萬元的冠軍獎金。

中環碁聖賽決賽採3局2勝制，盧奕銓今天第2局擊敗實力不俗的林君諺，獲得生涯首座8大頭銜，他賽後接受採訪時表示，其實這週過得很辛苦，因為上一盤是7天前，每一天都沒有睡好，只能把第2局當作一盤定勝負的心情來下，「讓我比較平靜一點。」

盧奕銓自認，執黑時的布局相對薄弱，因此賽前特別研究策略，沒想到心中準備的3套布局都沒有派上用場，最後接近勝利時，他分享內心難免感覺緊張，但就是盡量讓自己穩住，並提到今年雖然贏得比較多，但棋的內容不是很好，是靠後半盤尋找機會。

本季盧奕銓繳出優異表現，不僅稱霸新人王，如今更拿到中環碁聖賽冠軍，他分析自信一直是自己最欠缺部分，不過日前在國手山脈盃擊敗世界冠軍的韓國名將朴廷桓，幫助他找到信心。至於新台幣40萬元的冠軍獎金，盧奕銓笑說沒有拿過那麼大筆的獎金，「應該拿去旅遊，讓自己放鬆一下。」