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從運動參與到智慧行動 運動科學AI整合應用論壇即日起開放報名
隨著運動科技與AI快速發展，國家運動科學中心、台灣運動創新協會與國立陽明交通大學將於12月4日13點至16點45分，在陽明交大陽明校區守仁樓1F膺才廳舉辦「從運動參與到智慧行動！運動科學AI的整合應用論壇」。活動即日起開放線上免費報名，名額有限，額滿為止。
本次論壇強調跨領域對話，深化運動參與、醫療公衛與 AI 科技數據應用的結合。議程規劃兩場重磅圓桌對話：「數據、體驗與改變：AI 如何重塑運動參與」，由簡文仁專家主持，產學專家將剖析運動紀錄與行為改變，探討智慧科技如何化為持續動力的關鍵；第二場由陽明交大吳育德教授主持「從防護到促進：科技、數據與防護的無限可能」，針對精準防護、醫療數據整合與健康促進發表前瞻見解。
主辦單位表示，論壇旨在促進產官學界交流，協助國內運動產業邁向數位轉型與智慧化升級促進全齡健康。凡從事運動科技、健康管理、體育教學或對 AI 應用感興趣之專業人士與大眾，皆歡迎踴躍報名參加。成功報名者更可優先獲得論壇精華報告與現場體驗名額。
即刻填寫報名表單：https://forms.gle/r93Cv5Ej9vpCJyH9A
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