WTT球星挑戰賽馬斯喀特站，我國女單一姊鄭怡靜今天晚間8強賽遭遇日本削球好手橋本帆乃香陷入苦戰，最終以7：11、3：11、5：11敗下陣來，無緣4強。

世界排名第34名的鄭怡靜，本周馬斯喀特站賽事先是在32強擊敗西班牙華裔女將肖瑤茜，今天中午則是拍退世界排名第23的日本小將橫井咲櫻，挺進到8強賽。

不過晚間碰上同樣來自日本的削球好手橋本帆乃香卻陷入苦戰，兩人過去3度交手鄭怡靜僅拿過1勝，近兩次交手還一局未勝。在球路受到削球限制的情況下，鄭怡靜今天也再度陷入苦戰，首局就以7：11遭對手先下一城。

第二第二局橋本帆乃香打出5：0開局攻勢，包括3記擦網幸運球，讓比賽局勢完全倒向自己，並再以11：3取得聽牌優勢。第三局橋本帆乃香又打出4：0開局，儘管鄭怡靜一度展開追分，但在整場比賽受制於削球發揮不盡理想的情況下，最終以5：11敗下陣來，止步於8強。