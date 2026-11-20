中信育樂為培育下一代對職業運動與產業的熱情，正式攜手將於11月24日至12月6日展開試營運的「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」，將旗下中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊，以及啦啦隊「Passion Sisters」的職業體驗全面帶入場館。中信育樂透過棒球、籃球、電競到啦啦隊表演等四大領域的深度體驗，帶領孩子親身感受職業運動與娛樂產業的魅力。

中信育樂長期深耕台灣職業運動及娛樂產業，此次將旗下不同領域的職業特色轉化為寓教於樂的互動任務，讓孩子不再只是場邊觀眾，更能走進職業世界，認識各項工作所需的專業技能與團隊精神。在體驗規劃上，中信兄弟棒球隊打造九宮格投球、跑壘及打擊等關卡，讓孩子換上球衣感受棒球樂趣；新北中信特攻籃球隊融入專業籃球訓練，帶領孩子穿上球衣學習籃球技巧與團隊合作；中信飛牡蠣電競戰隊則透過主題任務，引導孩子理解電競不僅是遊戲，更考驗專注力、策略思考、臨場反應及團隊溝通等多元能力。

此外，深受喜愛的啦啦隊「Passion Sisters」也將舞台魅力帶入體驗場域，透過動感舞曲與應援動作，讓喜歡唱跳的孩子學習團隊合作、肢體表達及自信展現的重要性。啦啦隊已成為職業運動賽事中不可或缺的亮點，Passion Sisters藉由此次職業體驗，帶領孩子從觀眾化身為舞台表演者，在享受舞蹈與應援樂趣的同時，進一步認識職業啦啦隊的工作內容與幕後付出。

除了中信育樂打造的職業運動與娛樂體驗，「中國信託銀行KidZania體驗分行」也將金融教育融入職業情境，帶領孩子透過實際操作認識銀行服務與金錢管理。孩子不僅能換上行員制服，在櫃檯練習開戶、存款、從模擬交易中辨識可疑狀況並完成阻詐任務，還能透過模擬投資認識報酬與風險，完成工作後領取人生第一份薪水；同時也能以客戶身分辦理開戶，持金融卡至ATM提款，將帳戶、理財及投資等抽象概念化為具體行動，開啟親子共學的金融教育第一課。

中信育樂表示，「職業運動與娛樂產業有許多不同的職涯可能，每個角色都有其專業與價值。希望透過與KidZania的合作，讓孩子親身體驗不同職業的工作內容，在探索過程中發掘興趣與潛能，也從中理解每一份專業背後付出的努力。」 帶了三個孩子參與體驗的朱小姐也分享：「實際體驗後，發現透過角色扮演與互動任務，孩子不僅能近距離認識平時熟悉的中信旗下職業運動與啦啦隊，更能親自參與其中，從遊戲中學習不同職業所需的技能與精神，也讓親子有更多共同探索與交流的機會。」

中信育樂期盼將職業運動的熱情與專業傳遞給下一代，讓孩子在棒球、籃球、電競與啦啦隊表演等多元體驗中，培養自信、溝通及團隊合作能力。每一次體驗都是孩子探索世界、認識自己的契機，中信育樂期許讓更多孩子看見不同職業的可能性，為未來描繪更精彩的夢想藍圖。