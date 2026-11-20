由運動部全民運動署主辦的「2026國際登山趨勢論壇暨山林生活沉浸式體驗展」，自10月31日於國立台灣科學教育館開展以來，截至目前已吸引近1萬5千人參觀。其中「山林生活沉浸式體驗展」透過情境模擬、互動體驗及山域安全教育，讓民眾不必走進深山，也能感受山林環境的魅力與挑戰，成為親子家庭及學校戶外教育的體驗場域。

展覽以「安全、健康、永續」為核心，將山林探索、環境認識與安全防護融入互動體驗。從模擬山域環境到認識戶外風險與應變知識，參觀者在參與中學習登山準備及安全觀念。不同於傳統靜態展示，展場以親身體驗的方式，讓大小朋友在探索中認識山林，也讓戶外教育更貼近日常生活。

展覽吸引來自台北、新北、桃園及高雄等地共22所學校安排參訪，涵蓋國小、國中及高中不同學齡，包括台北蘭雅國中、林口國中資優班、桃園豐樹國小、高雄大榮國小…等。從學童好奇探索，到國高中生認識山域安全與環境議題，不同年齡層都能透過互動找到學習樂趣，讓山林知識走出課本，在寓教於樂中留下印象。

「山林生活沉浸式體驗展」展期至11月29日。主辦單位邀請民眾把握11月21日至22日、11月28日至29日最後兩個周末，攜家帶眷前往國立台灣科學教育館，感受山林探索的樂趣。無論是親子家庭、學生或戶外活動愛好者，都能透過展覽認識台灣山林之美，學習安全親近自然。