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桌球／WTT馬斯喀特站 鄭怡靜直落三橫掃橫井咲櫻闖8強
WTT球星挑戰賽馬斯喀特站，我國女單一姐鄭怡靜在16強面對世界排名第23的日本小將橫井咲櫻，全場展現強勢壓制力，僅花22分鐘就以11：2、11：5、11：8直落三過關，挺進晚間8強。
世界排名第34的鄭怡靜前役在32強克服局數1：2落後，最終5局逆轉西班牙華裔女將肖瑤茜。今天面對世界排名第23名的橫井咲櫻，鄭怡靜延續對戰優勢，首局打出8：1猛攻迅速搶下；次局雖在局中一度遭到對手追近，但她隨即靠發球與對手失誤回敬6：1攻勢再下一城。
第3局鄭怡靜開局連拿5分逼出對手暫停，但橫井咲櫻隨後反撲追成8：8平手，關鍵時刻，鄭怡靜穩住陣腳連下3分關門，拿下對戰2連勝。今晚的8強賽，鄭怡靜則將迎戰日本削球好手橋本帆乃香與南韓金成珍之間的勝方。
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