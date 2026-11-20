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射箭亞洲盃／反曲弓女團將與中國爭金 教練：專注就有機會
台灣女子反曲弓射箭好手郭紫穎、王芯柔、李采璇，今天在射箭亞洲盃團體4強以5比3扳倒韓國，明天將與中國隊爭金；教練吳蕙如說，3個女孩年紀相仿，只要維持專注度，很有機會摘金。
今年射箭亞洲盃女子反曲弓代表隊，派出郭紫穎、李采璇、王芯柔、林恩綺；帶隊教練吳蕙如曾拿過2004雅典奧運女子團體銅牌、個人第6，以及2006杜哈亞運女子團體銅牌，戰績相當顯赫。
吳蕙如告訴中央社記者，4強賽對韓國先拿2局很關鍵，大家的氣勢和信心都起來，只不過也因為這樣，第3局太想直接結束比賽，導致大家的節奏都有些太急，注意力也跑掉。
她提到，「第4局開始前，我就跟大家說，我們的實力就擺在那邊，只要把專注度找回來，一定可以獲勝，不要再去想前面幾局的比賽，這一局拿下就好。」
吳蕙如指出，「這次反曲弓女團除了郭紫穎外，都是我的學生，大家相處得非常好，氣氛也都很活潑，比賽過程中，我花比較多時間在跟王芯柔溝通，畢竟她最年輕，臨場狀況會比較多。」
射箭亞洲盃女子團體反曲弓金牌戰，預計明天下午2時25分登場，吳蕙如笑說：「其實也沒什麼好交代的，對手是主場國家，加油聲音一定很多，我就是希望選手保持專注，不要被外界影響，發揮出實力就沒問題了。」
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