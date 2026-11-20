韓國天團BTS（防彈少年團）昨天在高雄世運主場館，開啟本次亞洲巡迴首場演唱會，吸引破5萬人到場朝聖。由於場地距離國家運動訓練中心很近，因此「短跑甜心」廖晏均等國手都在社群平台分享「免費演唱會座位」視角。

演唱會開始前，名古屋亞運短跑國手廖晏均在社群平台發文，分享國訓中心內的視角，並揪團表示，「在國訓辛苦訓練完的阿米（BTS粉絲名），晚上可以到7樓觀景台，一起聽聽BTS唱歌。」

游泳國手傅堃銘也在留言區透露，國訓宿舍樓上就能欣賞演唱會。擊劍選手陳致傑發文直呼：「國訓都有免費的票。」

全國鉛球女子紀錄保持人江靜緣更是發影片嗨喊：「免費的金泰亨跟田柾國瘋掉」。全國男子撐竿跳紀錄保持人吳彥翰也分享演唱會的煙火影片並直呼，「國訓中心真的好厲害。」

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「這比搶演唱會門票還難，國訓的好環境你們值得」、「國訓中心娛樂的部分也顧到了」、「進入國訓中心的門檻比門票高太多」、「根本國手福利」、「下次搶不到門票就去當國手」。