在中國杭州舉行的射箭亞洲盃，台灣反曲弓女團郭紫穎、李采璇、王芯柔今天在4強賽以5比3扳倒勁敵韓國，順利闖進金牌戰；至於反曲弓男團，則在加射後不敵印度，獲得第4名。

射箭亞洲盃從11月15日起在中國杭州登場，台灣派出的選手不乏國際賽名將，其中女子反曲弓有入選杭州亞運、德國萊茵魯爾世大運銀牌國手郭紫穎，還有去年世錦賽團體金牌的李采璇，男子組也有奧運國手戴宇軒。

儘管反曲弓個人賽台灣男、女選手都無人晉級4強，但團體賽表現出色；台灣女團今天在4強賽，分別以54比53、55比53、51比56、57比57的分數，最終積分5比3射下勁敵韓國。

其中郭紫穎表現最為穩定，共射下3支10分箭，平均箭值也有9.25分的水準；接下來台灣反曲弓女團，將於明天下午與中國隊爭金牌。

至於台灣反曲弓男團戴宇軒、黃立承、林育暘，今天同樣在4強登場，不過先以0比6敗給韓國；銅牌戰對上印度，前4局射完雙方積分4比4平手，進入關鍵的加射局，台灣男團射下28分，而對手3箭都10分，無奈屈居第4名。

中華民國射箭協會秘書長林政賢也到現場督軍，他告訴中央社記者，杭州天氣又濕又冷，今天只有攝氏5度而已，所以賽前就告訴選手一定要做好保暖措施，「我們也準備很多暖暖包跟沖泡式熱飲，讓選手能維持『發燙』的好手感。」

林政賢提到，「女團在4強對上韓國，全隊都展現出高昂的鬥志，團隊氣氛也相當融洽，就算有人失誤，或者短暫落後，都會互相打氣提醒；尤其在第3局輸了之後可以立刻反彈，在第4局又射下57分的高分，就表示我們已經不怕韓國了。」

林政賢特別感謝運動部當初「即時救援」的經費，讓選手能站上這場亞洲盃大賽，不但有機會爭金奪銀，還可累積豐富經驗。