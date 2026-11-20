在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽，台灣好手鄭怡靜今天在女單32強，以11比8、8比11、3比11、11比8、11比3驚險逆轉勝西班牙籍華裔球員肖瑤茜，順利挺進16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）排名第34名的鄭怡靜，今天生涯首度對上第59名的肖瑤茜，首局鄭怡靜勢如破竹，開賽就是7比0攻勢，輕鬆收下第1局勝利。

第2局鄭怡靜失誤增加，和對手打成拉鋸戰，雙方6比6平手時，被對手直接5比2攻勢追平；第3局肖瑤茜攻勢相當凌厲，幾次中遠台主動變線強攻，開賽就打出8比1，順利再收下第3局，並且取得聽牌優勢。

沒有退路的鄭怡靜，第4局先靠著出色的正手拍搶分追平；進入到決勝第5局，鄭怡靜再度找回應節奏，在3比2領先時連得6分奠定勝基，也打垮對手想要追分的氣焰。

現年34歲的鄭怡靜，2025年初世界排名仍高居第8，不過近年來受到傷勢和成績影響，排名直落到第34名，她接下來的對手，將是世界排名第23，年僅22歲的日本球員橫井咲櫻。

至於台灣另一小將葉伊恬，今天同樣在32強出賽，但可惜以7比11、8比11、11比3、11比8、10比12不敵韓國的金成珍。