清晨暴雪開跑，選手在陡坡與鬆雪中奮戰至上午11時；連日全身濕透、三名隊員都出現畏寒狀況，仍彼此扶持完成賽程，官方團體組暫以116公里領先

南極 Dorian Bay，11月19日—延續前一日賽程，Team Taiwan今日清晨6時再度出發。選手前一晚須整理裝備、準備返程與用餐，睡眠時間不到5小時；在南極低溫環境下，休息不足已是嚴峻考驗。起跑後大雪隨即落下，選手在能見度不佳、陡上陡下且積雪鬆散的路段中持續繞圈，直到上午11時賽程結束。

連日賽事中，選手多次全身濕透，在寒冷環境下持續奔跑與行進。Team Taiwan三名選手目前都出現畏寒狀況，並已服用藥物。面對南極低溫與接連不斷的賽程，隊員仍彼此照應，努力完成當日挑戰。

照片中的紅色旗幟，代表今日賽事已經完成。這面旗不只是賽程告一段落的訊號，也記錄了Team Taiwan在風雪中一步一步走過的努力。即使隊上有兩位選手受傷，林義傑、黃張維與李銘峰仍相互扶持、彼此鼓勵，以穩定節奏共同完成挑戰。面對南極的嚴酷環境，團隊選擇把每一步走穩、把隊友帶在身邊。

Team Taiwan三名選手目前都出現畏寒狀況，並已服用藥物。 RacingThePlanet's 、林義傑提供

今日賽程結束後，選手還須搭乘約12小時船程，前往下一段行程。對李銘峰與黃張維而言，海上航行也是一場艱難考驗：兩人先前曾在船上暈船多日、難以起身與進食；李銘峰一度脫水、嘴唇乾裂，黃張維也曾多次嘔吐。比起冰雪賽道，漫長船程同樣是選手必須面對的難關。

距離大會賽事結束只剩明日最後一站。目前男子個人組由日本選手 Matsudau 領先，女子個人組由葡萄牙選手 Ester 領先；官方團體組方面，Team Taiwan 以領先。明日上午7時，選手將於南極知名的「夢幻島」（Deception Island）出發，進行計時7小時的最終挑戰。

團體賽最難的，不只是跑完全程，而是三名隊員必須彼此配合、共同前進：任何時刻都不能相距超過25公尺，並須一同出發、共同完成。有人狀態較好，有人正與傷痛和疲憊搏鬥；快的人必須等待，慢的人也不能輕言放棄。在南極極端環境中，這種同步前進的考驗，更磨練團隊的耐心、默契與意志。

南極賽事再迎暴雪，台灣隊艱苦前進。 RacingThePlanet's 、林義傑提供

Team Taiwan已走過連日冰雪與風暴，明日將迎來最後一站。紅旗升起，今日賽事完成；而真正的終點，仍在前方。三名隊員將再度並肩出發，為彼此、為台灣，奮戰到最後一刻。

感謝支持 Team Taiwan 的夥伴：開廣集團、SUPERACE、INDIBA、HIBERG高山氧、弘光科技大學，以及御膳坊。因為有每一位夥伴的支持，台灣隊才能集結成隊、站上南極賽場；你們的陪伴與支持，是Team Taiwan在冰雪中持續前進的重要力量。