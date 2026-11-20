BWF 2026年世界巡迴賽年終總決賽男單8席名單出爐，36歲的我國一哥周天成確定拿下參賽門票，這也是他自2015年首度入圍以來第9度站上年終賽舞台，追平丹麥傳奇名將、前BWF主席拉森（Poul-Erik Hoyer Larsen）並列男單史上最多，為輝煌生涯再添里程碑。

世界排名第5的周天成，本季在BWF巡迴賽展現驚人續航力與競爭力，泰國、印尼、中國大陸及台北公開賽都闖進4強，更在中國大陸公開賽拿下生涯第2座超級1000等級冠軍，寫下賽史最年長超級1000賽男單奪冠紀錄，今年亞錦賽與世錦賽也都摘下銅牌佳績。

年終總決賽將於12月9日至13日在杭州舉行，總獎金高達350萬美元（約台幣1.2億元）。周天成過去最佳成績為2020年曼谷站與2024年杭州站的4強，尤其2024年以34歲高齡上演逆轉勝晉級4強，展現強大韌性。

本屆年終賽男單8強陣容底定，除周天成外，還包括世錦賽金牌法國拉尼耶（Alex Lanier）、法國小波波夫（Christo Popov）、印尼法漢（Alwi Farhan）、丹麥安東森（Anders Antonsen）、泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）、印度拉克什亞．森（Lakshya Sen）與加拿大賴浩俊，8人中僅周天成一人年過30，老將奮戰姿態格外受矚目。