我國「左手重砲」林俊易在香港公開賽終於止住連四站「一輪遊」，但今天碰中國朱軒辰先盛後衰，以21：16、11：21、17：21遭到逆轉，無緣8強，代表台將在單打全軍覆沒。

香港公開賽屬於BWF超級500賽事，總獎金50萬美金，我國共有7組選手闖過首輪，但今天打頭陣的女單邱品蒨和林湘緹都不敵種子，列女雙第4種子的許尹鏸／林芝昀也以19：21、18：21不敵馬來西亞青少女組合劉子瑜／諾阿基拉（Noraqilah Maisarah），只有混雙楊筑云／吳軒毅突圍，3局力退列第7種子的印尼組合薩納維（Amri Syahnawi）／馬瓦爾（Nita Violina Marwah），成為最先挺進8強的台將。

壓軸登場的林俊易目前世界排名14，和世界排名36的朱軒辰首度碰頭，第一局以21：16先下一城，但第二局被朱軒辰拉開領先，將戰局逼到決勝第三局。

林俊易決勝局打出4：0的開局攻勢，但朱軒辰馬上以連拿5分攻勢超前；林俊易換邊後一度握有15：11領先，但被朱軒辰連拿4分追平，接續兩人比分拉鋸，朱軒辰在17：17時靠接連攻勢連下分數，第一個賽點又逼出林俊易回球出界，讓朱軒辰以21：17拿下勝利，歷時1小時又5分鐘挺進最終8強。

台將僅存代表楊筑云／吳軒毅，從會外賽一路闖關8強，明天將挑戰世界排名首位的中國組合黃東萍／馮彥哲。