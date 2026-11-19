台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤昨天在香港羽球公開賽首輪不敵馬來西亞組合，也意味著2人的合作將告一段落。接下來王齊麟將改搭配劉廣珩，力拚洛杉磯奧運資格。

王齊麟與運動部長李洋從2019年1月合拍，一直到2024年8月巴黎奧運後李洋宣布退休，2人合計拿下5場世界羽球聯盟（BWF）巡迴賽冠軍，以及東京奧運、巴黎奧運2面難能可貴的羽球男雙金牌。

李洋退休後，王齊麟開始和土銀球團學弟邱相榤搭檔，身高都接近190公分的2人，儘管在場上進攻殺球相當具威脅性，但巡迴賽的成績始終起起伏伏。

王齊麟與邱相榤從2024年至今，僅在去年拿過超級300台北公開賽、超級500德國海洛公開賽2場冠軍，另外只有5場打進4強。

王齊麟告訴中央社記者，「其實就是階段性告一個段落，這一年多也收穫很多，非常感謝和學弟（邱相榤）之間磨合和努力。接下來就是努力再拚看看洛杉磯奧運的資格，畢竟我再打也沒幾年了。」

王齊麟提到，明年開始BWF改打15分制，男雙競爭會更激烈，「因為男雙原本節奏就很快，所以中、前場的處理球以及做球的能力都需要再提升，整體戰術與打法都不同，才能在比賽中搶得先機。」

王齊麟與劉廣珩平時在隊內練習時就會互相搭檔，今年名古屋亞運男子團體賽台灣對泰國時，他們也合體擔任第4點雙打，首度在國際賽亮相，當時先搶下首局，只可惜最終連丟2局落敗。