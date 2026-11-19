由優乃克股份有限公司主辦的「2026 YONEX VAMOS ·J TAIWAN青少年培育計劃網球選手訓練營」明天起一連4天在台北市網球中心登場，今年訓練營特別聚焦全國12歲優秀青少年選手，並再度邀請日本教練中山芳德來台指導，透過國際專業教練資源與優質訓練環境，提供台灣新生代選手更具深度的學習與成長機會，持續為台灣網球培育具潛力的明日之星。

VAMOS ·J 訓練營自成立以來，致力於培養12至14歲青少年網球選手，透過國內外專業教練團的指導，協助年輕選手累積訓練經驗、提升競技實力。「Vamos」在西班牙文中象徵向前衝與鼓舞士氣，「J」則代表 Junior，期盼鼓勵台灣年輕選手勇於挑戰、持續突破，未來有機會站上國際網壇舞台。

本屆訓練營再度邀請日本總教練中山芳德來臺指導，中山芳德曾任日本世界青年女子國家隊主教練，具備豐富的國際青少年選手培訓經驗，長期投入網球人才養成。透過日本教練的專業指導與國內教練團隊的交流合作，期盼讓參與選手接觸不同的訓練思維，拓展網球視野，進一步提升個人競技能力。

今年訓練營以全國12歲優秀選手為主要培訓對象，期望在青少年選手發展的重要階段，提供更具針對性的專業培育機會。透過集中訓練與教練指導，不僅強化選手的網球能力，更重視個人特質與長期發展，協助年輕選手建立正確的訓練觀念與競技態度，為未來挑戰更高層級賽事做好準備。

YONEX VAMOS ·J 訓練營持續以青少年人才培育為核心，透過每年的專業課程規劃與國際教練交流，陪伴台灣年輕選手成長。今年再度集結優秀選手與專業教練團隊，期盼透過三天的訓練交流，激發選手潛能、累積寶貴經驗，讓更多台灣網球新秀逐步邁向國際舞台。