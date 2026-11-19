「2026生麗羽你同行國小暨親子分齡賽」暨「生麗盃羽球雙打友誼公開賽」日前於台北市立中山國民中學體育館熱鬧登場，歷經兩天精彩賽事，在選手們熱情投入及現場觀眾的支持下圓滿落幕。

本次活動以推廣基層羽球運動為核心，結合國小學童分齡競賽、親子組及羽球雙打友誼公開賽，打造兼具競技、交流與家庭參與的運動平台。從賽事規劃、競賽安排、現場服務到獎勵設計皆用心籌備，期望提供選手優質的競賽體驗，讓每一位參與者都能在球場上盡情發揮，留下難忘的運動回憶。

羽你同行九年來，最重視選手的參與感與活動回饋，除了精心準備優質競賽獎品，讓獲獎選手獲得實質肯定，也特別感謝聯華食品熱情贊助，提供可樂果及卡迪那系列產品作為參賽禮，讓每一位參與活動的大人、小朋友都能獲得一份美味驚喜。

從競賽獎勵到人人有份的參賽禮，希望不論是站上球場的選手，或是陪伴孩子前來的家長，都能感受到活動的熱情與用心，讓羽球賽事不只是比賽，更是一場充滿歡樂與分享的運動嘉年華。

主辦單位表示，平時家長可能是場邊陪伴練習、接送比賽的支持者，但透過透過親子賽事，親子有機會從單純的陪伴者與參賽者，轉變為共同投入、彼此鼓勵的隊友。羽你同行親子分齡賽，讓運動成為連結家庭情感的橋梁，在練習與競賽過程中，一起面對挑戰、分享勝利的喜悅，也學習接受失誤與挫折。這些共同經歷，不僅增進親子間的溝通與默契，更讓孩子感受到父母對自己的支持與重視。比起獲得多少獎牌，能夠與孩子一起站上球場、共同完成一場比賽，才是這場賽事留給家庭最珍貴的收穫。

冠名贊助單位生麗國際集團近年來大力推動基層羽球運動，並提供旗下保養品作為活動贊助禮品，讓活動的關懷不只停留在選手身上，也延伸至長期陪伴孩子練習、參賽與成長的家長。孩子在球場上揮灑汗水，家長在場邊默默守候，這份陪伴同樣值得被看見與感謝。透過這份貼心的贊助安排，讓辛苦陪伴孩子的父母也能收到一份專屬心意，為競技賽事增添更多家庭溫度，也展現企業關懷家庭、回饋社會的正面力量。