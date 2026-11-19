午後起跑、入夜收賽，選手在南極冰雪間迎戰8小時繞圈賽；從國際超馬先行者到南極賽場，林義傑與隊友彼此扶持，朝官方團體冠軍衛冕目標穩步前進

南極 Dorian Bay，11月18日——Team Taiwan 今日再度挺過南極賽事第三日挑戰。大會因應環境與賽事安排，將出發時間改至午後，選手於下午2時起跑，持續繞圈至晚間10時。出發時間與身體節奏每天都在變化，選手不只要面對長時間賽程，也必須迅速適應南極難以預測的氣溫與環境。

今日賽事依舊是「龜兔賽跑」：8小時內完成最多圈數者勝出。起跑時陽光高照，穿得太多容易流汗；但一旦停下或衣物潮濕，寒意便可能迅速襲來，增加失溫風險。如何掌握衣物層次、維持身體活動與穩定配速，成為選手在冰天雪地中不可忽視的課題。

極地挑戰企鵝出現。 林義傑提供

Team Taiwan 目前仍穩定推進，朝官方團體成績衛冕目標前進。隊長林義傑膕腓韌帶受傷，仍咬緊牙關、一步一步向前；黃張維腳踝傷勢則稍有復原。賽道上，三人彼此照應、互相鼓勵，以穩定節奏共同面對南極的嚴酷考驗。每一步或許不快，卻都承載著隊友間的信任與不放棄的決心。

賽場之外，今日也有一段跨越二十多年的緣分。RacingthePlanet 創辦人 Mary 與林義傑相識至今已逾二十年。兩人的緣分始於2002年撒哈拉馬拉松（Marathon des Sables）：當時有國際友人將林義傑介紹給 Mary，請她在賽事期間多加照應。隔年 Mary 開始舉辦國際賽事，林義傑參賽的身影，也成為亞洲選手投入多日賽制超級馬拉松的重要先行者之一。

林義傑不只在賽道上留下成績，也一次次把台灣帶到世界極限挑戰的版圖。2006年，他拿下 RacingthePlanet 滿貫賽冠軍；之後與美國選手 Charlie、加拿大選手 Ray Zahab 攜手，挑戰橫越7,500公里撒哈拉沙漠。2011年，他又與周杰倫共同發起絲綢之路計畫，展開長達約150天、全程10,000公里的挑戰。這些跨越荒漠與極限的歷程，使他成為亞洲多日賽超級馬拉松的先行者之一，也讓 BBC、CNN 及美國《運動畫刊》等國際媒體報導他的長跑事蹟。

極地嚴坷挑戰。 林義傑提供

眼前的南極，則是另一種截然不同的考驗。雪地、低溫、變化迅速的天候，加上密集賽程，讓每一天都必須重新調整身體與心志。對林義傑和隊友而言，真正的挑戰不只是跑得多快，而是在疲憊與傷痛中仍能彼此扶持，把每一段路走完。

南極賽事還有兩日賽程。明日當地時間凌晨6時，選手將再次鳴槍出發；連續作戰之下，體能恢復、時間調整與傷勢管理，都將是新的考驗。冰原前方，Team Taiwan 仍將並肩前進，為台灣、為團隊，也為那個不輕言放棄的目標奮戰。