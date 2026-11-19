名古屋亞運國手邱品蒨和林湘緹，雙雙闖進香港公開賽女單第二輪，但今天早場接連落馬，邱品蒨敗給日本「小花」宮崎友花，林湘緹不敵泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），止步16強，代表台灣單打好手僅存希望只剩「左手重砲」林俊易。

香港公開賽數屬於BWF超級500系列，總獎金50萬美元，女單32籤共有7名寶島女將，只友林湘緹和邱品蒨挺進第二輪。世界排名24的邱品蒨今天率先上陣，第一球場打開場和世界排名第7、列大會第4種子的宮崎友花碰頭。

首局邱品蒨在技術暫停後緊咬比數，但追到16：16後連失3分，以17：21錯過拿下首局機會，第二局7：10落後下，又被年僅20歲的宮崎友花打出連拿5分的攻勢，差距拉開下讓邱品蒨以15：21吞下對戰4連敗。

世界排名17的林湘緹今天也碰種子，面對世界排名第8、大會第5種子蓬帕威，林湘緹兩局各只拿下11分和12分，無緣闖關8強。

男單32籤共有5名台將，但「一哥」周天成首輪爆冷敗陣，李佳豪、蘇力揚和戚又仁都沒能闖關，只有「左手重砲」林俊易3局逆轉加拿大華裔對手楊燦，今天晚上將和中國朱軒辰爭8強資格。