2017年奪下美網女單金盃的美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens），位於洛杉磯的住所驚傳遭侵入，幸運的是沒有財務損失，已有3名男子遭捕。

《美國廣播公司新聞網（ABC News）》報導，執法部門消息人士透露，史蒂芬斯的住所美國時間周二遭闖入，晚間9點左右洛杉磯警方接到史蒂芬斯住宅無聲警報後趕到現場，發現前門遭砸，兩名蒙面男子闖入屋內。

根據洛杉磯警察局（LAPD）說明，兩名蒙面男子發現警方後逃離史蒂芬斯住宅，但在隨後的追捕中被抓獲。警方表示，共有三名男子遭逮，他們被指控於周二晚間侵入史蒂芬斯和另一處住宅盜竊。

洛杉磯警察局表示，史蒂芬斯的住所沒有財物損失；消息人士透露，史蒂芬斯意外當下不在家。

33歲的史蒂芬斯還沒透過社交媒體或受訪回應住宅入侵事件，社群最新一篇貼文是到NBA賽場觀賞騎士隊和公牛隊的比賽。

史蒂芬斯世界排名最高曾到第3位，生涯共打下8座巡迴賽冠軍，代表作就是2017年捧起美網金盃；她目前排名已下滑到116名，今年美網是領外卡參賽。