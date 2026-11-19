剛登上世界球王寶座的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），本季迎來生涯高峰，不僅奪下生涯前兩座大滿貫金盃，本月更首度站上世界第一，然而就在他於義大利征戰年終總決賽期間，場外卻再起波瀾，遭到前伴侶帕蒂亞（Brenda Patea）在德國提起的訴訟通知。

這起官司源於2020年5月柏林的一場爭執，帕蒂亞當時指控澤瑞夫涉嫌傷害，案件直到2024年法網期間才在柏林地方法院達成庭外和解，澤瑞夫同意支付罰款給國家與慈善機構，本人則始終否認不當行為。

帕蒂亞委任律師施勒（Michael Scheele）指出，澤瑞夫今年稍早接受法國運動報《隊報》訪問時，聲稱指控已被證明不實、自身清白已獲證實，此番言論已違反雙方和解協議中「不得以任何形式發表公開聲明」的約定，且引發對帕蒂亞的網路批評風暴，損害她的網紅事業與名譽。帕蒂亞訴請法院禁止澤瑞夫重覆類似言論，若再犯每次最高可處25萬歐元（約台幣900萬元）罰鍰。

對此，澤瑞夫位於柏林的律師團隊表示，當事人將捍衛自身權益，並強調即使相關言論屬實，也屬於德國憲法保障的意見表達範疇，並未違反契約義務。澤瑞夫本人目前尚未對此事發表評論，預計今天仍將在年終總決賽出賽。

澤瑞夫近年場外官司多次與賽程交錯，除與帕蒂亞的和解案外，他先前也曾否認另一名前女友夏里波娃（Olga Sharypova）於2020年起提出的家暴指控，ATP則在2023年1月歷經15個月調查後，以證據不足作結。