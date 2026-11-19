西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在都靈舉行的ATP年終賽展現火燙手感，今天以6：2、6：4拍落俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），儘管次盤初一度因左大腿腿後肌不適申請傷停並纏上繃帶，但隨後同組賽事的結果助攻下，連續兩年挺進年終賽4強，並將跨季室內連勝推進到11場。

坐擁7座大滿貫金盃的阿爾卡拉斯，儘管本季一度飽受傷病糾纏，但季末回歸後狀態絕佳，接連拿下維也納與巴黎名人賽冠軍後，正朝室內賽三連冠邁進；此役擊敗梅德維夫，也是他今年對戰世界前5好手的第6戰收下第5勝，唯一敗仗是蒙地卡羅大師賽決賽不敵義大利名將辛納（Jannik Sinner）。

阿爾卡拉斯次盤開賽不久便喊出醫療暫停，賽後他透露當時正打得順手，卻突然感覺腿後肌有點狀況，「不過只是一點點，從那一刻到比賽結束，我其實還是能打出很好的網球。」他也表示，後續會刻意放輕鬆、不讓跑動過於激進，目前感覺還算OK，接下來得看團隊與物理治療師評估，休息與隔天恢復相當關鍵。

稍晚同組另一戰，28歲的美國好手帝亞佛（Frances Tiafoe）在首盤搶七化解兩個盤末點後，以7：6（7：6）、6：0擊退地主選手柯博利（Flavio Cobolli），收下年終賽首勝，並讓阿爾卡拉斯提前鎖定4強門票。

帝亞佛今年調整飲食與訓練菜單後迎來生涯最穩定一季，第3度打進美網4強並首度叩關年終賽；至於今年法網亞軍柯博利則坦言，在兩屆衛冕者辛納因右膝傷勢提前結束賽季的情況下，自己身為義大利球員承受了更多壓力。