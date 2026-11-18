2026射箭亞洲盃杭州站，由戴宇軒、黃立承及林育暘組成的中華反曲弓男團，今天在8強戰以6比2射落中國隊，攜手反曲弓女團挺進4強，力拚登上頒獎台的機會。

由巴黎奧運國手戴宇軒領軍，搭配黃立承、林育暘的反曲弓男團，資格賽名列第5種子，今天8強戰與中國隊交鋒，靠著戴宇軒、黃立承繳出穩定發揮，加上關鍵第4回合林育暘及時找回狀態，終場中華男團就以6比2奪勝，接下來將在4強挑戰頭號種子韓國隊。

至於由李采璇、郭紫穎及王芯柔組成的反曲弓女團，資格賽以1948分名列第4種子，今天8強戰則面對澳洲，前兩回合結束形成2比2平手，所幸關鍵第3回合中華女將10分箭連發，接連以57比53、54比52取得勝利，下一輪4強戰同樣面對韓國隊。

根據賽程明天將進行個人淘汰賽，其中上週甫於達卡青奧獲得男子個人銀牌的陳品安，將在男子反曲弓16強亮相，而女將王芯柔則在女子反曲弓16強登場，另外男子複合弓代表則有郭俊緯。