香港公開賽列男單第5種子的我國「一哥」周天成，今天首輪迎戰世界排名23的印尼19歲小將烏拜迪拉（Mohammad Zaki Ubaidillah），小天意外以19：21、21：7、19：21落馬，首輪出局，爆出小冷門。

香港公開賽是BWF超級500賽事，總獎金50萬美金，男單32籤共有5名台將，壓軸登場的小天目前世界排名第5，和相差17歲的烏拜迪拉排名雖有差距，不過去年台北公開賽首度碰頭打得並不輕鬆，小天歷時1小時又13分鐘才演出逆轉勝。

相隔超過一年再交鋒，首局小天多是領先一方，但13：10下被對手連拿5分反超，雖曾兩度追平比分，但17：17下讓烏拜迪拉連拿3分，小天雖瓦解2個危機仍以19：21失去首局。

第二局小天開賽就打出6：0攻勢，13：7時再打出一波連拿8分猛攻，以21：7的懸殊差距扳回局數，但決勝局7度戰平的拉鋸戰錯過機會，局末讓烏拜迪拉掌握優勢，最終19歲小將就以21：19拍下小天，收下1小時又9分鐘大戰勝利。

小天之前，包括李佳豪、蘇力揚和戚又仁都沒能闖關，只有「左手重砲」林俊易3局逆轉加拿大華裔對手楊燦，成為男單16強僅存台將，明天將和中國朱軒辰爭8強資格，

女單32籤共有7名寶島女將，只有名古屋亞運國手林湘緹和邱品蒨挺進第二輪。