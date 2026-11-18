南投縣立中興國中選手黃采蓉，在115年全國青少年排名賽暨代表隊選拔中，勇奪女子軍刀項目冠軍，取得2027年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽國家代表權，為南投體育寫下亮眼新頁。

黃采蓉自嘉和國小加入擊劍社團，在教練洪晟碩長期指導下奠定扎實基礎，進入中興國中後持續精進，114年全國中等學校運動會榮獲個人軍刀第三名、115年勇奪銅牌，如今更摘下全國選拔賽冠軍，展現多年努力與堅持的成果。

中興國中校長鄭俊楠表示，優秀選手的養成，仰賴「完善的訓練設備、優秀的專業師資，以及選手勤奮不懈的練習」三大要素。黃采蓉的成功，不僅是個人的榮耀，更是教練、學校與家庭共同努力的成果。

家長會長吳俊賢表示，家長會將全力支持學校體育發展，協助改善訓練環境、支援競賽需求，讓選手在兼顧課業、品格與身心健康的良性環境中安心成長，成為孩子追逐夢想最堅強的後盾。

議員洪明科表示，基層體育需要長期投入與制度化支持，黃采蓉勇奪冠軍並取得國手資格，正是南投擊劍十年扎根的最佳見證。未來將持續關注體育經費、專業訓練設備及人才培育資源，支持優秀選手走向全國、邁向國際。

中興國中秉持「學生好品格、教學好品質、中興好品牌」三品校園願景，持續推動多元適性教育與體育專業發展，期盼黃采蓉在2027年亞洲錦標賽再創佳績。