2026台灣國際滑輪溜冰公開賽將於11月19日至22日重返台北市大佳河濱運動公園舉行。台北不僅是本屆賽事的舉辦城市，更是2019年首屆國際公開賽的起點。歷經疫情停辦三年及後續賽事的延續，今年再次回到最初舉辦的城市，別具傳承與象徵意義。

今年賽事吸引來自14個國家及地區、共1384名選手參賽，其中外籍選手達101人，展現多年來累積的國際參與度與賽事吸引力，也讓台灣再次成為國際滑輪溜冰選手交流競技的重要舞台。

本屆選手陣容星光熠熠，台灣近年在國際賽場屢創佳績，更是本屆賽事備受期待的焦點。女子組由多次代表台灣征戰國際賽事的劉懿萱領軍，她在2025年世界競速滑輪溜冰錦標賽女子馬拉松項目勇奪金牌，並與隊友施沛妤、李孟竹及李巧容包辦前四名，展現台灣女子長距離項目的強大競爭力；劉懿萱今年再於世界錦標賽女子500+D公尺爭先賽摘下銀牌，持續展現短、中長距離兼具的實力。施沛妤、李巧容也都曾在世界級賽事中展現優異表現，將與哥倫比亞好手瓦茲奎茲（Kiara Vazquez）同場較勁，為女子組增添國際競爭看點。

男子組方面，台灣新生代好手莊惟甯在2026年世界競速滑輪溜冰錦標賽青年男子組500+D公尺爭先賽奪金，並於200公尺計時賽摘下銅牌，展現新世代選手的競爭潛力；陳彥成則是台灣男子長距離項目的重要戰力，曾在全國運動會男子1萬公尺計點淘汰賽奪冠。此外，潘承宇也將加入男子組戰線，與西班牙世界級長距離名將佩拉（Patxi Peula）正面交鋒。

今年初甫接任理事長的中華民國滑輪溜冰協會理事長潘莉青表示，台灣國際滑輪溜冰公開賽經過多年耕耘，已逐步發展成為國際滑輪溜冰界具有辨識度的年度賽事品牌。名譽理事長劉福財於2018年上任後，隨即於2019年創辦國際公開賽，雖然中間因疫情停辦三年，但自2023年起賽事重新舉辦，國際交流與競技傳統也得以延續。

談及未來願景，潘莉青理事長強調，舉辦國際公開賽的最終目的，是讓世界看見台灣滑輪溜冰的實力，進一步提升台灣在國際滑輪運動領域的能見度，並以爭取國際正式錦標賽在台灣舉辦為長遠目標。她透露，今年赴巴拉圭出席國際總會會員大會期間，已向國際總會會長口頭表達台灣申辦國際正式錦標賽的意願。未來任內也將持續推動國際賽事與交流活動，為台灣選手創造更多與世界頂尖好手切磋的機會。