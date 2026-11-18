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衝浪／頂尖好手齊聚台東 台灣公開賽最終決賽周日登場
2026台灣國際衝浪公開賽自14日起於台東金樽海域展開國際賽事，吸引世界各國頂尖衝浪好手齊聚台東，挑戰世界衝浪聯盟（WSL）INTL 6000巡迴積分賽。隨著賽事進入最後階段，各國選手的晉級競爭日益激烈，今天到22日將迎來賽事最精彩的關鍵對決，並預計於周日舉行最終決賽，角逐年度最終站冠軍榮耀。
台東縣政府表示，今年國際賽事升級為INTL 6000級別，為全球四站之一，更是年度最終站，總獎金超過500萬元。隨著賽事逐步進入最終決賽階段，各國頂尖選手將全力爭取晉級機會，每一道浪的表現都可能左右比賽結果。依照氣象預報，今天後浪況逐日提升，觀眾將可欣賞世界等級的精湛衝浪技巧與高張力海上對決，讓金樽海岸成為全球矚目的國際運動舞臺。
縣府邀請全國民眾把握今天起到22日的賽事最後五天，親臨台東金樽漁港，感受世界級衝浪賽事的速度與激情，尤其22日最終決賽，更是不容錯過的精彩時刻，共同見證2026台灣國際衝浪公開賽冠軍誕生。
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