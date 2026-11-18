2026東吳國際超級馬拉松將於12月5日至6日在東吳大學外雙溪校區溪望操場熱血開跑，今年東吳大學與國立故宮博物院再續前緣，共同策辦「藝動雙溪—東吳×故宮奔騰無界特展」。即日起至12月11日，以「金牌賽事、跨域合作、性別平權、慈善公益、台灣之光」五大主題，呈現東吳超馬的精神與故事。以「奔騰無界」為主題，結合故宮典藏文物與東吳超馬精華賽事影像，從速度、耐力、專注及突破極限等面向，探索古代技藝與現代運動之間的共通精神。

展覽精選故宮院藏繪畫與書法作品，涵蓋騎射、球戲、雜技及草書等題材，呈現古人身體活動的多元樣貌，以及書畫藝術中蘊含的動勢與節奏之美。從身體技藝的鍛鍊至書畫家揮灑奔放的筆墨，皆展現持續精進、堅持不懈的精神，呼應超級馬拉松運動員挑戰自我、超越極限的毅力與信念。

本次更邀請到故宮書畫文獻處浦莉安助理研究員於展覽期間11月23日與27日中午時間，親自為東吳同學導覽本次故宮特展的精選文物，帶來難得的近距離賞析體驗，東吳大學與故宮期盼藉由持續攜手合作，跨越古與今、藝術與運動之界限，共同推動藝術文化與體育之普及與深耕。

今年賽事邀請來自波蘭、印度、烏克蘭、澳大利亞、美國、日本、西班牙、中國、馬來西亞及台灣等10個國家，共38位國內外超馬好手齊聚角逐24小時邀請賽，其中17位選手近年最佳成績突破國際級標準（男子244公里、女子224公里）。本次賽事為近年參與國家數最多!大會期盼續寫東吳超馬的世界級榮耀，朝向第七度榮獲國際超馬總會（IAU）金牌賽事認證的目標大步邁進。

東吳國際超級馬拉松全球創辦以來已邁入第27年，成為唯一由大學主辦且獲國際超馬總會（IAU）金牌認證的賽事，在國際田徑與超馬界更是享譽盛名的「破紀錄殿堂」，今年全新視覺LOGO特別將東吳大學外雙溪校區的核心賽場彩虹跑道融入設計。

本次賽事規格與精彩度更勝以往，由本校董事會唐松章董事長強力推動賽事與愛爾達四台電視轉播與get win sport網路平台24小時直播，不僅提升賽事的國際能見度，引領台灣超馬運動走向科學化與專業化的全新里程碑。

除了國際邀請賽外，賽亦同步舉辦「30分鐘及60分鐘個人體驗賽」與「5小時超馬接力賽」，邀請東吳校友、教職員工、學生，以及企業跑團與贊助夥伴共同參與，總參賽人數高達約800人。活動以「全民參與、健康永續」為願景，號召社會大眾一起用行動感受運動的熱情與永續的力量。