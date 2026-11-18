今年全英公開賽奪下男單冠軍的「左手重砲」林俊易，下半年受傷勢影響勝少敗多，今天香港公開賽總算把握機會，面對世界排名37的加拿大華裔對手楊燦演出逆轉勝，以15：21、21：16、21：14奪勝，止住連同名古屋亞運在內的連六站「一輪遊」。

世界排名最高曾到第8位的林俊易，8月台北公開賽打進4強後，世錦賽、名古屋亞運、北極站、丹麥站、法國站到上周的熊本名人賽都是首戰落馬，世界排名下滑到第14位，今天碰楊燦又先失掉首局，所幸第二局在13：15後下打出連拿6分逆轉攻勢，以21：16扳回一城。

決勝局林俊易打出7：1開局攻勢後就一路領先，優勢雖一度縮小到13：12，不過關鍵時刻連拿4分穩住領先，最終在1小時又2分鐘大戰以21：14收下對戰4連勝，總算終結近期低潮。

香港公開賽是BWF超級500賽事，總獎金50萬美金，男單32籤共有5名台將，林俊易率先挺進16強，同胞蘇力揚以7：21、14：21不敵中國朱軒辰，無緣和林俊易第二輪上演「內戰」。

唯一列上男單種子的「一哥」周天成，首輪賽事將在今晚登場，對手是世界排名23的印尼19歲小將烏拜迪拉（Mohammad Zaki Ubaidillah）。