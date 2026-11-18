台灣女子桌球好手陳思羽今天在全國桌球排名資格賽，拿著自己選手生涯的最後一面號碼布，正式宣布退休。她說：「我還是很熱愛桌球，未來會換個身分繼續努力。」

現年33歲的陳思羽，從2012年倫敦奧運起，連續4屆代表台灣參加奧運，儘管未能奪牌，仍在台灣女子桌球界占有一席之地。

陳思羽告訴中央社記者，「其實最早萌生退意是在巴黎奧運結束後，那時候沒有成績，手又受傷到半夜會痛醒，所以就想說不如退休，但偏偏有時候治療有些效果時，又會跟自己說再撐一下好了，畢竟這都是人生的經歷。」

就這樣，陳思羽暫時打消退役的念頭，繼續在桌球場上努力著，並且又取得今年名古屋亞運的國手資格。

陳思羽說，「本來想說如果名古屋亞運能奪牌，就會原地宣布退休，結果事與願違，就在我還不願意面對（退休）的時候，運動部邀請我擔任桌球單項的訓輔委員，也讓我認真重新思考接下來的路該怎麼走。」

陳思羽先暫時放下運動部的邀請，今年10月還是帶領著學妹們參加亞錦賽，並且男、女團都獲得銅牌寫下佳績，儘管陳思羽因為膝傷沒能下場貢獻，但也或許是這面獎牌，讓她決定華麗轉身，換一個方式繼續奉獻給台灣桌球。

陳思羽澄清笑說：「11月16日在臉書的PO文，只是剛好WTT的世界排名沒了，一堆朋友來問我，所以不如就在臉書簡短抒發一下，但其實這次全國排名資格賽我還是有以選手身分報名參加。」

只不過該來的還是得面對，今天是排名賽最後一天，也代表著陳思羽即將卸下球員身分，正式從球員退休。

陳思羽提到，「最感謝的還是國泰女桌，讓我從國中進入後就受到很多的照顧，球團從7月開始就讓我球員兼執行教練，為未來之路做準備，知道我要接運動部的訓輔委員後，也是全力支持，讓我無縫接軌，不用擔心退休後該何去何從。」

曾經高居世界第10，陳思羽回顧過往將近20年的國手生涯，最難忘的還是巴黎奧運，「那時候帶著手臂肌腱撕裂傷每天練球，累到、痛到我晚上都睡不著，白天還會練到哭，雖然辛苦，但肯定永生難忘。」

退下球員身分後，陳思羽已經開始計畫年底要帶家人出去玩，「自從當了選手之後，跟家人相處的時間少之又少，可能要等到這趟家庭旅遊的時候，我才能真的體會到真的已經退休了。」

除此之外，陳思羽最想做的事就是好好感謝球迷，雖然還不知道會以什麼方式進行，她笑說：「不論是有成績沒成績，或者陷入低潮的時候，總會有很多球迷一直鼓勵我，甚至寫小故事接住我，沒有球迷就不會有現在的我。」