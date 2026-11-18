日本足球國家隊迎來換帥時刻！原定帶隊征戰2027年亞洲盃後才卸任的森保一，因賽事延期近一年而提前交棒，17日對巴拉圭的友誼賽成為最後一戰，日本以1比2落敗，未能以勝利送別執教8年的功勳教頭。日本足協已安排由現任國青主帥大岩剛接班，為2030年世界盃展開新一輪布局。

亞洲盃延期打亂交接

日本足協確認，功勳主帥森保一在11月對巴西、巴拉圭的兩場友誼賽後卸任，根據《法新社》此前報導，日本原本規劃由他率隊參加明年1月在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃，賽後再由國青主帥大岩剛接手，但亞洲足球聯盟因主辦地區情勢及相關安排，將賽事延至明年12月，原本以亞洲盃作為任期終點的交接計畫因此提前實施。

森保一自2018年世界盃後接掌日本隊，2022年卡達世界盃先後擊敗德國、西班牙，以分組第一晉級16強，最後在PK大戰不敵克羅埃西亞，2026年世界盃則於32強賽遭巴西淘汰，雖然他未能帶領日本奪得亞洲盃冠軍，但長期執教期間，已建立日本隊在世界強權面前有能力競爭的狀態。

最後一戰未能取勝

日本隊總教練森保一在17日對巴拉圭的友誼賽後卸任，結束自2018年開始的國家隊執教生涯。截圖自 Samurai Blue NT 粉絲團

日本《日刊體育》18日報導，森保一執教最終戰於17日在新加坡登場，日本以1比2不敵拉美勁旅巴拉圭，首次入選的22歲前鋒福田師王雖在國家隊首秀取得進球，仍無法替教練留下勝利，未能以勝利留下美好句點。通算森保一以113場77勝、17和、19敗結束國家隊執教生涯，執教時間、場次及勝場都刷新日本紀錄。

森保一賽後接受日本電視台節目訪問時表示，這8年的執教生涯自評70分，他努力過了但未能在世界盃做到更大的突破，希望未來能在需要自己的地方繼續工作，若有機會也願意挑戰世界舞台，尚未宣布下一份教職，僅透露有海外執教的打算，至於接班的大岩剛，將肩負帶領日本備戰2030年世界盃的任務，這場原本普通的國際友誼賽，成為日本足球世代交替的分界點。

【更多精采內容，詳見 】