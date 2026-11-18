丹科島天候急變，原定越野山徑轉為深雪賽道；選手還須停等企鵝通行。林義傑：南極賽不只是比速度，更考驗在極端環境中的判斷與應變。

阿根廷當地時間17日上午7時，南極賽事第二日挑戰於丹科島（Danco Island）展開。賽事以繞圈方式進行，選手須在大會預計下午6時結束賽程前，盡可能完成更多圈數。然而，南極天候瞬息萬變，原本晴朗的天氣很快轉為大雪紛飛，讓今日挑戰從越野山徑賽，變成一場艱難的雪地耐力戰。

大會工作人員表示，他們從未見過丹科島在這個季節降下如此大雪。原本的越野山徑地形因積雪覆蓋，幾乎變成整片雪地；選手每一步都得費力踩踏，部分路段積雪深及膝部，甚至接近腰部，步伐難以施展，前進速度也受到明顯影響。

除了大雪與崎嶇地形，今日路線也常有企鵝經過。為了保護野生動物、維護自然環境，只要企鵝出現在路線上，所有選手都必須停下等待，直到企鵝離開後，才能繼續前進。選手必須隨時留意周遭環境，配合大會指示調整節奏，讓這場賽事除了考驗耐力，也成為人與南極自然共處的特殊經驗。

南極超馬賽第二日下起暴雪。 林義傑提供

台灣隊精神領袖、耕薪建設董事長黃張維，因在雪地行進時不慎扭傷腳踝。面對艱困路況，台灣隊選擇以穩定節奏前進，將安全完賽放在首位；穩穩完成每一段賽程，就是一步步靠近終點。

台灣隊長林義傑表示：「南極比賽會把大家跑得非常狼狽，其實不是快的問題，而是在極端、雪地地形下，能不能快速反應技術問題。這跟沙漠的技術挑戰很不一樣。」他指出，南極環境變化極大，可能一下出太陽、一下大雪，接著又遇上強風，體感溫度也可能驟降約20度；只要稍有不慎受傷，就可能難以完賽。因此，保持狀態、安全完成賽程，是隊伍當下最重要的目標。

目前台灣隊仍在冠軍競逐行列，距離賽事結束還有三天賽程。除了每日賽事帶來的體能與地形考驗，隊員還須適應往返行程中的暈船狀況，這也是李銘峰與黃張維目前面對的挑戰之一。林義傑則表示，自己這次相對幸運，尚未遇到暈船問題。

南極超馬賽出現企鵝。 林義傑提供

從半月島到丹科島，南極賽事以多變天候、深雪地形與野生動物通行等狀況，考驗每一位選手的應變能力。Team Taiwan將持續穩住步伐、彼此照應，在接下來的賽程中全力以赴，為台灣而戰。

感謝本次賽事支持夥伴：開廣集團、SUPERACE、INDIBA、HIBERG高山氧、弘光科技大學、御膳坊。因為有你們一路相挺，Team Taiwan才能成隊出發、站上南極賽場；每一份支持，都是我們繼續向前的重要力量。